Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — простий рецепт

Пиріжки з фруктами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — це справжній смак дитинства. М’яке дріжджове тісто, соковита фруктова начинка й ніжна солодка крихта зверху роблять їх неймовірно апетитними. Такі пиріжки чудово смакують і теплими, і охолодженими, а аромат випічки наповнить дім затишком і теплом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

масло вершкове — 50 г;

молоко — 125 г;

дріжджі — 15 г;

цукор — 50 г;

борошно — 300 г;

яйце — 1 шт.;

білок — 1 шт.;

сіль — дрібка.

Для начинки:

полуниця — 100 г;

лохина — 100 г;

абрикоси — 100 г;

крохмаль кукурудзяний — 3 ч. л.

Для крихти:

масло вершкове — 25 г;

борошно — 25 г;

цукор — 23 г;

ванільний цукор — 2 г.

Для змащування:

жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі з частиною цукру та залишити на кілька хвилин, поки з’явиться піна. Додати розтоплене вершкове масло, решту цукру, яйце, білок, дрібку солі й поступово вмішати борошно. Замісити м’яке тісто, накрити рушником і залишити на годину для підходу.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки нарізати полуницю, лохину та абрикоси шматочками, пересипати кукурудзяним крохмалем, щоб ягоди не пустили сік.

Абрикоси та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крихти змішати борошно, цукор, ванільний цукор і холодне вершкове масло. Перетерти руками до стану дрібних крихт.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у кружечки. У центр покласти трохи фруктової начинки, зліпити краї й сформувати пиріжки. Викласти на деко з пергаментом.

Пиріжки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити жовтком, змішаним із молоком, зверху посипати крихтою. Випікати при 180 °C близько 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

