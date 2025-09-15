Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — простий рецепт

Пиріжки з фруктами та хрумкою крихтою — як у бабусі в дитинстві
Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — це справжній смак дитинства. М’яке дріжджове тісто, соковита фруктова начинка й ніжна солодка крихта зверху роблять їх неймовірно апетитними. Такі пиріжки чудово смакують і теплими, і охолодженими, а аромат випічки наповнить дім затишком і теплом.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- масло вершкове — 50 г;
- молоко — 125 г;
- дріжджі — 15 г;
- цукор — 50 г;
- борошно — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- білок — 1 шт.;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- полуниця — 100 г;
- лохина — 100 г;
- абрикоси — 100 г;
- крохмаль кукурудзяний — 3 ч. л.
Для крихти:
- масло вершкове — 25 г;
- борошно — 25 г;
- цукор — 23 г;
- ванільний цукор — 2 г.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У теплому молоці розчинити дріжджі з частиною цукру та залишити на кілька хвилин, поки з’явиться піна. Додати розтоплене вершкове масло, решту цукру, яйце, білок, дрібку солі й поступово вмішати борошно. Замісити м’яке тісто, накрити рушником і залишити на годину для підходу.
Для начинки нарізати полуницю, лохину та абрикоси шматочками, пересипати кукурудзяним крохмалем, щоб ягоди не пустили сік.
Для крихти змішати борошно, цукор, ванільний цукор і холодне вершкове масло. Перетерти руками до стану дрібних крихт.
Готове тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у кружечки. У центр покласти трохи фруктової начинки, зліпити краї й сформувати пиріжки. Викласти на деко з пергаментом.
Змастити жовтком, змішаним із молоком, зверху посипати крихтою. Випікати при 180 °C близько 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.
