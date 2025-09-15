Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Пиріжки з фруктами та хрумкою крихтою — як у бабусі в дитинстві arrow

Пиріжки з фруктами та хрумкою крихтою — як у бабусі в дитинстві

15 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — простий рецепт
Пиріжки з фруктами. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пухкі пиріжки з фруктами та крихтою — це справжній смак дитинства. М’яке дріжджове тісто, соковита фруктова начинка й ніжна солодка крихта зверху роблять їх неймовірно апетитними. Такі пиріжки чудово смакують і теплими, і охолодженими, а аромат випічки наповнить дім затишком і теплом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • масло вершкове — 50 г;
  • молоко — 125 г;
  • дріжджі — 15 г;
  • цукор — 50 г;
  • борошно — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • білок — 1 шт.;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • полуниця — 100 г;
  • лохина — 100 г;
  • абрикоси — 100 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 3 ч. л.

Для крихти:

  • масло вершкове — 25 г;
  • борошно — 25 г;
  • цукор — 23 г;
  • ванільний цукор — 2 г.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі з частиною цукру та залишити на кілька хвилин, поки з’явиться піна. Додати розтоплене вершкове масло, решту цукру, яйце, білок, дрібку солі й поступово вмішати борошно. Замісити м’яке тісто, накрити рушником і залишити на годину для підходу.

рецепт пиріжків в духовці
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки нарізати полуницю, лохину та абрикоси шматочками, пересипати кукурудзяним крохмалем, щоб ягоди не пустили сік.

пиріжки з абрикосами в духовці
Абрикоси та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крихти змішати борошно, цукор, ванільний цукор і холодне вершкове масло. Перетерти руками до стану дрібних крихт.

пухкі пиріжки в духовці
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у кружечки. У центр покласти трохи фруктової начинки, зліпити краї й сформувати пиріжки. Викласти на деко з пергаментом.

рецепт пиріжків в духовці
Пиріжки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити жовтком, змішаним із молоком, зверху посипати крихтою. Випікати при 180 °C близько 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків 

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють. 

Вдалий рецепт пиріжків для яких знадобиться склянка кефіру за п'ять хвилин. 

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.

фрукти ягоди десерт рецепт випічка тісто пиріжки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації