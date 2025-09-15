Пухлые пирожки с фруктами и крошкой — простой рецепт

Пирожки с фруктами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пышные пирожки с фруктами и крошкой — это настоящий вкус детства. Мягкое дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и нежная сладкая крошка сверху делают их невероятно аппетитными. Такие пирожки прекрасно сочетаются и теплыми, и охлажденными, а аромат выпечки наполнит дом уютом и теплом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

масло сливочное — 50 г;

молоко — 125 г;

дрожжи — 15 г;

сахар — 50 г;

мука — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

белок — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для начинки:

клубника — 100 г;

голубика — 100 г;

абрикосы — 100 г;

крахмал кукурузный — 3 ч. л.

Для крошки:

масло сливочное — 25 г;

мука — 25 г;

сахар — 23 г;

ванильный сахар — 2 г.

Для смазывания:

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи с частью сахара и оставить на несколько минут, пока появится пена. Добавить растопленное сливочное масло, остальной сахар, яйцо, белок, щепотку соли и постепенно вмешать муку. Замесить мягкое тесто, накрыть полотенцем и оставить на час для подхода.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки нарезать клубнику, голубику и абрикосы кусочками, пересыпать кукурузным крахмалом, чтобы ягоды не пустили сок.

Абрикосы и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крошки смешать муку, сахар, ванильный сахар и холодное сливочное масло. Перетереть руками до состояния мелких крошек.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать в кружочки. В центр положить немного фруктовой начинки, слепить края и сформировать пирожки. Выложить на противень с пергаментом.

Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Смазать желтком, смешанным с молоком, сверху посыпать крошкой. Выпекать при 180 °C около 20-25 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков для которых понадобится стакан кефира за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.