Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Пирожки с фруктами и хрустящей крошкой — как у бабушки в детстве arrow

Пирожки с фруктами и хрустящей крошкой — как у бабушки в детстве

15 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пухлые пирожки с фруктами и крошкой — простой рецепт
Пирожки с фруктами. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Пышные пирожки с фруктами и крошкой — это настоящий вкус детства. Мягкое дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и нежная сладкая крошка сверху делают их невероятно аппетитными. Такие пирожки прекрасно сочетаются и теплыми, и охлажденными, а аромат выпечки наполнит дом уютом и теплом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло сливочное — 50 г;
  • молоко — 125 г;
  • дрожжи — 15 г;
  • сахар — 50 г;
  • мука — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • белок — 1 шт.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • клубника — 100 г;
  • голубика — 100 г;
  • абрикосы — 100 г;
  • крахмал кукурузный — 3 ч. л.

Для крошки:

  • масло сливочное — 25 г;
  • мука — 25 г;
  • сахар — 23 г;
  • ванильный сахар — 2 г.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи с частью сахара и оставить на несколько минут, пока появится пена. Добавить растопленное сливочное масло, остальной сахар, яйцо, белок, щепотку соли и постепенно вмешать муку. Замесить мягкое тесто, накрыть полотенцем и оставить на час для подхода.

рецепт пиріжків в духовці
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки нарезать клубнику, голубику и абрикосы кусочками, пересыпать кукурузным крахмалом, чтобы ягоды не пустили сок.

пиріжки з абрикосами в духовці
Абрикосы и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крошки смешать муку, сахар, ванильный сахар и холодное сливочное масло. Перетереть руками до состояния мелких крошек.

пухкі пиріжки в духовці
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать в кружочки. В центр положить немного фруктовой начинки, слепить края и сформировать пирожки. Выложить на противень с пергаментом.

рецепт пиріжків в духовці
Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Смазать желтком, смешанным с молоком, сверху посыпать крошкой. Выпекать при 180 °C около 20-25 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков для которых понадобится стакан кефира за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.

фрукты ягоды десерт рецепт выпечка тесто пирожки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации