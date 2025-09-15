Пухлые пирожки с фруктами и крошкой — простой рецепт

Пирожки с фруктами и хрустящей крошкой — как у бабушки в детстве
Пышные пирожки с фруктами и крошкой — это настоящий вкус детства. Мягкое дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и нежная сладкая крошка сверху делают их невероятно аппетитными. Такие пирожки прекрасно сочетаются и теплыми, и охлажденными, а аромат выпечки наполнит дом уютом и теплом.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- масло сливочное — 50 г;
- молоко — 125 г;
- дрожжи — 15 г;
- сахар — 50 г;
- мука — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- клубника — 100 г;
- голубика — 100 г;
- абрикосы — 100 г;
- крахмал кукурузный — 3 ч. л.
Для крошки:
- масло сливочное — 25 г;
- мука — 25 г;
- сахар — 23 г;
- ванильный сахар — 2 г.
Для смазывания:
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Способ приготовления
В теплом молоке растворить дрожжи с частью сахара и оставить на несколько минут, пока появится пена. Добавить растопленное сливочное масло, остальной сахар, яйцо, белок, щепотку соли и постепенно вмешать муку. Замесить мягкое тесто, накрыть полотенцем и оставить на час для подхода.
Для начинки нарезать клубнику, голубику и абрикосы кусочками, пересыпать кукурузным крахмалом, чтобы ягоды не пустили сок.
Для крошки смешать муку, сахар, ванильный сахар и холодное сливочное масло. Перетереть руками до состояния мелких крошек.
Готовое тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать в кружочки. В центр положить немного фруктовой начинки, слепить края и сформировать пирожки. Выложить на противень с пергаментом.
Смазать желтком, смешанным с молоком, сверху посыпать крошкой. Выпекать при 180 °C около 20-25 минут до румяной корочки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков
Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.
Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.
Удачный рецепт пирожков для которых понадобится стакан кефира за пять минут.
Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.
Читайте Новини.LIVE!