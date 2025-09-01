Выпечка из слоеного теста — рецепт слоек со сладкой и соленой начинкой

Выпечка из слоеного теста — "листунці" с двумя начинками
Выпечка из слоеного теста — это всегда быстро, вкусно и празднично. Слойки с повидлом станут идеальными к чаю, а вариант с колбасой и сыром превратится в сытный перекус или легкий ужин. Благодаря универсальному рецепту вы сможете создавать фантастические лакомства, которые понравятся и взрослым, и детям.
Вам понадобится (для сладкой начинки):
- слоеное тесто — 500 г;
- повидло — 50 г.
Вам понадобится (для соленой начинки):
- слоеное тесто — 500 г;
- колбаса — 100 г;
- твердый сыр — 50 г;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица сладкая — 1 ч. л.
Способ приготовления
Слоеное тесто разморозить и раскатать. Для сладкого варианта разрезать тесто на квадратики, положить внутрь немного повидла, залепить края и сформировать слойки.
Для соленой начинки колбасу нарезать небольшими кусочками, сыр натереть на терке.
На кусочек теста выложить колбасу, сыр и соус из кетчупа, майонеза и горчицы. Сложить тесто, залепить края и сформировать слойки.
Выложить заготовки на противень с пергаментом и выпекать в духовке при температуре 190 °C около 20 минут до золотистого цвета.
Слойки из слоеного теста получаются ароматными, нежными внутри и с хрустящей корочкой. Это универсальный вариант: одни будут сладкими к чаю, другие — сытными для перекуса или ужина.
