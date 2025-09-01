Видео
Выпечка из слоеного теста — "листунці" с двумя начинками

1 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Выпечка из слоеного теста — рецепт слоек со сладкой и соленой начинкой
Выпечка из слоеного теста. Фото: кадр из видео




Выпечка из слоеного теста — это всегда быстро, вкусно и празднично. Слойки с повидлом станут идеальными к чаю, а вариант с колбасой и сыром превратится в сытный перекус или легкий ужин. Благодаря универсальному рецепту вы сможете создавать фантастические лакомства, которые понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится (для сладкой начинки):

  • слоеное тесто — 500 г;
  • повидло — 50 г.

Вам понадобится (для соленой начинки):

  • слоеное тесто — 500 г;
  • колбаса — 100 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица сладкая — 1 ч. л.

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозить и раскатать. Для сладкого варианта разрезать тесто на квадратики, положить внутрь немного повидла, залепить края и сформировать слойки.

випічка з листкового тіста
Треугольники из теста. Фото: кадр из видео

Для соленой начинки колбасу нарезать небольшими кусочками, сыр натереть на терке.

рецепт випічки з листкового тіста
Слойки с повидлом. Фото: кадр из видео

На кусочек теста выложить колбасу, сыр и соус из кетчупа, майонеза и горчицы. Сложить тесто, залепить края и сформировать слойки.

рецепт випічки з листкового тіста з повидлом
Слойки с колбасой. Фото: кадр из видео

Выложить заготовки на противень с пергаментом и выпекать в духовке при температуре 190 °C около 20 минут до золотистого цвета.

рецепт випічки з листкового тіста та ковбасою
Слойки с колбасой и сыром. Фото: кадр из видео

Слойки из слоеного теста получаются ароматными, нежными внутри и с хрустящей корочкой. Это универсальный вариант: одни будут сладкими к чаю, другие — сытными для перекуса или ужина.

