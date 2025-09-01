Випічка з листкового тіста — рецепт слойок із солодкою та солоною начинкою

Випічка з листкового тіста — "листунці" з двома начинками
Випічка з листкового тіста — це завжди швидко, смачно й святково. Слойки з повидлом стануть ідеальними до чаю, а варіант із ковбасою та сиром перетвориться на ситний перекус чи легку вечерю. Завдяки універсальному рецепту ви зможете створювати фантастичні ласощі, які смакуватимуть і дорослим, і дітям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться (для солодкої начинки):
- листкове тісто — 500 г;
- повидло — 50 г.
Вам знадобиться (для солоної начинки):
- листкове тісто — 500 г;
- ковбаса — 100 г;
- твердий сир — 50 г;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- гірчиця солодка — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Листкове тісто розморозити й розкачати. Для солодкого варіанту розрізати тісто на квадратики, покласти всередину трохи повидла, заліпити краї та сформувати слойки.
Для солоної начинки ковбасу нарізати невеликими шматочками, сир натерти на тертці.
На шматочок тіста викласти ковбасу, сир і соус із кетчупу, майонезу та гірчиці. Скласти тісто, заліпити краї та сформувати слойки.
Викласти заготовки на деко з пергаментом і випікати у духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин до золотистого кольору.
Слойки з листкового тіста виходять ароматними, ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Це універсальний варіант: одні будуть солодкими до чаю, інші — ситними для перекусу чи вечері.
