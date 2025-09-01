Випічка з листкового тіста — рецепт слойок із солодкою та солоною начинкою

Випічка з листкового тіста. Фото: кадр з відео

Випічка з листкового тіста — це завжди швидко, смачно й святково. Слойки з повидлом стануть ідеальними до чаю, а варіант із ковбасою та сиром перетвориться на ситний перекус чи легку вечерю. Завдяки універсальному рецепту ви зможете створювати фантастичні ласощі, які смакуватимуть і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться (для солодкої начинки):

листкове тісто — 500 г;

повидло — 50 г.

Вам знадобиться (для солоної начинки):

листкове тісто — 500 г;

ковбаса — 100 г;

твердий сир — 50 г;

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця солодка — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Листкове тісто розморозити й розкачати. Для солодкого варіанту розрізати тісто на квадратики, покласти всередину трохи повидла, заліпити краї та сформувати слойки.

Трикутники з тіста. Фото: кадр з відео

Для солоної начинки ковбасу нарізати невеликими шматочками, сир натерти на тертці.

Слойки з повидлом. Фото: кадр з відео

На шматочок тіста викласти ковбасу, сир і соус із кетчупу, майонезу та гірчиці. Скласти тісто, заліпити краї та сформувати слойки.

Слойки з ковбасою. Фото: кадр з відео

Викласти заготовки на деко з пергаментом і випікати у духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин до золотистого кольору.

Слойки з ковбасою та сиром. Фото: кадр з відео

Слойки з листкового тіста виходять ароматними, ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Це універсальний варіант: одні будуть солодкими до чаю, інші — ситними для перекусу чи вечері.

