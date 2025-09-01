Відео
Випічка з листкового тіста — "листунці" з двома начинками

1 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Випічка з листкового тіста — рецепт слойок із солодкою та солоною начинкою
Випічка з листкового тіста. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Випічка з листкового тіста — це завжди швидко, смачно й святково. Слойки з повидлом стануть ідеальними до чаю, а варіант із ковбасою та сиром перетвориться на ситний перекус чи легку вечерю. Завдяки універсальному рецепту ви зможете створювати фантастичні ласощі, які смакуватимуть і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться (для солодкої начинки):

  • листкове тісто — 500 г;
  • повидло — 50 г.

Вам знадобиться (для солоної начинки):

  • листкове тісто — 500 г;
  • ковбаса — 100 г;
  • твердий сир — 50 г;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця солодка — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Листкове тісто розморозити й розкачати. Для солодкого варіанту розрізати тісто на квадратики, покласти всередину трохи повидла, заліпити краї та сформувати слойки.

випічка з листкового тіста
Трикутники з тіста. Фото: кадр з відео

Для солоної начинки ковбасу нарізати невеликими шматочками, сир натерти на тертці.

рецепт випічки з листкового тіста
Слойки з повидлом. Фото: кадр з відео

На шматочок тіста викласти ковбасу, сир і соус із кетчупу, майонезу та гірчиці. Скласти тісто, заліпити краї та сформувати слойки.

рецепт випічки з листкового тіста з повидлом
Слойки з ковбасою. Фото: кадр з відео

Викласти заготовки на деко з пергаментом і випікати у духовці при температурі 190 °C близько 20 хвилин до золотистого кольору.

рецепт випічки з листкового тіста та ковбасою
Слойки з ковбасою та сиром. Фото: кадр з відео

Слойки з листкового тіста виходять ароматними, ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Це універсальний варіант: одні будуть солодкими до чаю, інші — ситними для перекусу чи вечері.

десерт рецепт випічка варення тісто
