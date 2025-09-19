Видео
Пышные жареные пирожки со сливами — вкусно как в детстве

19 сентября 2025 15:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт воздушных жареных пирожков со сливами — вкус детства на вашем столе
Пирожки со сливами. Фото: кадр из видео
Эти воздушные жареные пирожки со сливами возвращают в беззаботное детство. Мягкое тесто обнимает сладкую и сочную начинку, а аромат, наполняющий кухню, дарит тепло и уют. Легкие в приготовлении, они станут любимым блюдом на завтрак или полдник. Каждый кусочек словно маленький праздник, который хочется есть снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 650-700 г;
  • сливы — по своему вкусу;
  • сахар для начинки;
  • масло для жарки;
  • бумажные полотенца — для снятия лишнего жира.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир, сахар, соду и соль. Постоянно помешивая, постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое, немного липнущее к рукам тесто.

рецепт пиріжків зі сливами
Сахар и тесто. Фото: кадр из видео

Сливы разрезать пополам и удалить косточки, при необходимости немного присыпать сахаром. Тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать в лепешки, выложить начинку из слив и защипать края.

рецепт смажених пиріжків зі сливами
Жареные пирожки. Фото: кадр из видео

Разогреть масло на сковороде и обжаривать пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.

десерт рецепт тесто пирожки слива
