Рецепт воздушных жареных пирожков со сливами — вкус детства на вашем столе

Пышные жареные пирожки со сливами — вкусно как в детстве
Эти воздушные жареные пирожки со сливами возвращают в беззаботное детство. Мягкое тесто обнимает сладкую и сочную начинку, а аромат, наполняющий кухню, дарит тепло и уют. Легкие в приготовлении, они станут любимым блюдом на завтрак или полдник. Каждый кусочек словно маленький праздник, который хочется есть снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 650-700 г;
- сливы — по своему вкусу;
- сахар для начинки;
- масло для жарки;
- бумажные полотенца — для снятия лишнего жира.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир, сахар, соду и соль. Постоянно помешивая, постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое, немного липнущее к рукам тесто.
Сливы разрезать пополам и удалить косточки, при необходимости немного присыпать сахаром. Тесто разделить на небольшие кусочки, раскатать в лепешки, выложить начинку из слив и защипать края.
Разогреть масло на сковороде и обжаривать пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
