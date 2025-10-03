Видео
Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт

Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт

ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:44
Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт на сковороде
Жареные пирожки с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Жареные пирожки с картошкой — это блюдо, которое всегда напоминает о домашнем уюте и тепле. Пышное дрожжевое тесто, нежная ароматная начинка из картофеля и золотистая корочка делают их настоящим фаворитом семейных ужинов. Готовятся просто, а на вкус всегда невероятно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • вода теплая — 400 мл.;
  • дрожжи свежие — 21 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 700 г (+ для подсыпки);
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 50 г (+ для жарки).

Для начинки:

  • картофель — 500-600 г (отваренный);
  • укроп свежий — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовить опару: в теплой воде растворить сахар и дрожжи, добавить несколько ложек муки, перемешать и оставить под пленкой на 15 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, можно замешивать тесто.

рецепт пиріжків
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокую миску всыпать часть муки, добавить соль, влить опару, масло и яйцо. Замесить мягкое эластичное тесто, использовав остальную муку. Выложить его в смазанную маслом миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут, чтобы поднялось. Для начинки отваренный картофель размять до пюре, добавить мелко нарезанный укроп и немного соли.

рецепт пиріжків з картоплею
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на 12 частей, из каждой сформировать лепешку, положить начинку внутрь и хорошо защипнуть края. Сформированные пирожки обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт пиріжків на сковороді
Пирожки на сковороде. Фото: smakuiemo.com.u

Готовые пирожки получаются воздушные, мягкие внутри и с аппетитной хрустящей корочкой. Настоящая классика домашней кухни.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
