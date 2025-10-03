Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт на сковороде

Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт
Жареные пирожки с картошкой — это блюдо, которое всегда напоминает о домашнем уюте и тепле. Пышное дрожжевое тесто, нежная ароматная начинка из картофеля и золотистая корочка делают их настоящим фаворитом семейных ужинов. Готовятся просто, а на вкус всегда невероятно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вода теплая — 400 мл.;
- дрожжи свежие — 21 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 700 г (+ для подсыпки);
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 50 г (+ для жарки).
Для начинки:
- картофель — 500-600 г (отваренный);
- укроп свежий — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сначала приготовить опару: в теплой воде растворить сахар и дрожжи, добавить несколько ложек муки, перемешать и оставить под пленкой на 15 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, можно замешивать тесто.
В глубокую миску всыпать часть муки, добавить соль, влить опару, масло и яйцо. Замесить мягкое эластичное тесто, использовав остальную муку. Выложить его в смазанную маслом миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут, чтобы поднялось. Для начинки отваренный картофель размять до пюре, добавить мелко нарезанный укроп и немного соли.
Тесто разделить на 12 частей, из каждой сформировать лепешку, положить начинку внутрь и хорошо защипнуть края. Сформированные пирожки обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые пирожки получаются воздушные, мягкие внутри и с аппетитной хрустящей корочкой. Настоящая классика домашней кухни.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков
Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.
Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.
Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.
Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.
Читайте Новини.LIVE!