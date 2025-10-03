Жареные пирожки с картошкой — самый вкусный домашний рецепт на сковороде

Жареные пирожки с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Жареные пирожки с картошкой — это блюдо, которое всегда напоминает о домашнем уюте и тепле. Пышное дрожжевое тесто, нежная ароматная начинка из картофеля и золотистая корочка делают их настоящим фаворитом семейных ужинов. Готовятся просто, а на вкус всегда невероятно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вода теплая — 400 мл.;

дрожжи свежие — 21 г;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 700 г (+ для подсыпки);

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 50 г (+ для жарки).

Для начинки:

картофель — 500-600 г (отваренный);

укроп свежий — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сначала приготовить опару: в теплой воде растворить сахар и дрожжи, добавить несколько ложек муки, перемешать и оставить под пленкой на 15 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, можно замешивать тесто.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокую миску всыпать часть муки, добавить соль, влить опару, масло и яйцо. Замесить мягкое эластичное тесто, использовав остальную муку. Выложить его в смазанную маслом миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30-40 минут, чтобы поднялось. Для начинки отваренный картофель размять до пюре, добавить мелко нарезанный укроп и немного соли.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на 12 частей, из каждой сформировать лепешку, положить начинку внутрь и хорошо защипнуть края. Сформированные пирожки обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Пирожки на сковороде. Фото: smakuiemo.com.u

Готовые пирожки получаются воздушные, мягкие внутри и с аппетитной хрустящей корочкой. Настоящая классика домашней кухни.

