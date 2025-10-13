Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — рецепт швидкої вечері з консервованим тунцем

Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою
Цей заливний пиріг стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати вечерю. Лише хвилина — і тісто готове. Кефір, яйця, тунець і зелень створюють ніжну, ароматну страву, яку полюбить вся родина.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 150 г;
- яйця — 3 шт.;
- кефір — 350 мл;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- варені яйця — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- тунець консервований — 200 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця до легкої піни. Влити кефір, додати розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити тісто до однорідної консистенції — без грудочок, середньої густоти, щоб легко розтікалося, але не було рідким.
Для начинки нарізати варені яйця кубиками, дрібно посікти зелену цибулю й додати тунець. Добре перемішати, начинка має бути соковитою, з рівномірним розподілом риби та зелені.
Форму для випікання вистелити пергаментом і злегка змастити олією. Вилити половину тіста, розподілити начинку рівномірним шаром і залити рештою тіста.
Випікати у розігрітій до 180°C духовці близько 45 хвилин, поки верх пирога не стане золотистим і апетитним.
Готовий пиріг трохи остудити, нарізати шматочками й подавати до столу теплим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків
Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.
Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють.
Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин.
Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.
Читайте Новини.LIVE!