Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — рецепт швидкої вечері з консервованим тунцем

Пиріг з тунцем. Фото: кадр з відео

Цей заливний пиріг стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати вечерю. Лише хвилина — і тісто готове. Кефір, яйця, тунець і зелень створюють ніжну, ароматну страву, яку полюбить вся родина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

борошно — 150 г;

яйця — 3 шт.;

кефір — 350 мл;

розпушувач — 1 ч. л.;

варені яйця — 4 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

тунець консервований — 200 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця до легкої піни. Влити кефір, додати розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити тісто до однорідної консистенції — без грудочок, середньої густоти, щоб легко розтікалося, але не було рідким.

Яйця та кефір. Фото: кадр з відео

Для начинки нарізати варені яйця кубиками, дрібно посікти зелену цибулю й додати тунець. Добре перемішати, начинка має бути соковитою, з рівномірним розподілом риби та зелені.

Тісто на кефірі. Фото: кадр з відео

Форму для випікання вистелити пергаментом і злегка змастити олією. Вилити половину тіста, розподілити начинку рівномірним шаром і залити рештою тіста.

Тунець та яйця. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій до 180°C духовці близько 45 хвилин, поки верх пирога не стане золотистим і апетитним.

Начинка й тісто. Фото: кадр з відео

Готовий пиріг трохи остудити, нарізати шматочками й подавати до столу теплим.

