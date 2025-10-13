Відео
Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою

Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 21:04
Тісто для заливного пирога за 1 хвилину — рецепт швидкої вечері з консервованим тунцем
Пиріг з тунцем. Фото: кадр з відео

Цей заливний пиріг стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати вечерю. Лише хвилина — і тісто готове. Кефір, яйця, тунець і зелень створюють ніжну, ароматну страву, яку полюбить вся родина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • борошно — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • кефір — 350 мл;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • тунець консервований — 200 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця до легкої піни. Влити кефір, додати розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити тісто до однорідної консистенції — без грудочок, середньої густоти, щоб легко розтікалося, але не було рідким.

рецепт заливного тіста
Яйця та кефір. Фото: кадр з відео

Для начинки нарізати варені яйця кубиками, дрібно посікти зелену цибулю й додати тунець. Добре перемішати, начинка має бути соковитою, з рівномірним розподілом риби та зелені.

рецепт заливного тіста на кефірі
Тісто на кефірі. Фото: кадр з відео

Форму для випікання вистелити пергаментом і злегка змастити олією. Вилити половину тіста, розподілити начинку рівномірним шаром і залити рештою тіста.

пиріг з тунцем та яйцями
Тунець та яйця. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій до 180°C духовці близько 45 хвилин, поки верх пирога не стане золотистим і апетитним.

рецепт заливного пирога з тунцем та яйцями
Начинка й тісто. Фото: кадр з відео

Готовий пиріг трохи остудити, нарізати шматочками й подавати до столу теплим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків 

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють. 

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин. 

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.

Вечеря пиріг рецепт випічка тісто тунець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
