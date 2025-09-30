Видео
Картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек

Дата публикации 30 сентября 2025 21:04
Картофель с фаршем по-закарпатски — рецепт сытного ужина с овощами и сыром
Картофельная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель с фаршем по-закарпатски — это блюдо, которое прекрасно сочетает нежную картофельную основу, ароматную зажарку с фаршем и овощами и сливочную заправку с сыром. Запеканка получается сытной, аппетитной и очень ароматной. Такой рецепт станет любимым вариантом ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 1,2 кг;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло сливочное растопленное — 60 г (для смазывания);
  • яичный белок — 1 шт. (для смазывания).

Для зажарки:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • фарш говяжий — 400 г;
  • перец болгарский зеленый — 1 шт.;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Для заправки:

  • яйца — 3 шт.;
  • сливки — 100 мл.;
  • сыр фета — 90 г;
  • вяленые помидоры — несколько шт.;
  • орегано — 1/2 ч. л.;
  • сыр моцарелла — для посыпки.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке, немного посолить, перемешать и отжать от лишней жидкости. Просушить на полотенце. Форму для запекания застелить пергаментом, смазать маслом.

що приготувати на вечерю
Картофельная основа. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить картофель, формируя дно и бортики, щедро смазать растопленным сливочным маслом. Запекать при 200 °C до золотистой корочки. Затем смазать белком и еще на 3 минуты вернуть в духовку.

запіканка з картоплі
Начинка для запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки на сковороде обжарить лук, добавить фарш и жарить до испарения жидкости. Добавить нарезанные кубиками перцы, обжарить вместе. В конце всыпать измельченный чеснок, посолить и поперчить.

смачна запіканка з картоплі
Готовая запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки взбить яйца со сливками, добавить измельченную фету, орегано и мелко нарезанные вяленые помидоры. Перемешать с фаршем и овощами. Выложить смесь на картофельную основу, сверху посыпать тертой моцареллой. Запекать при 180 °C около 25-30 минут до золотистой корочки.

Ужин картошка пирог рецепт запеканки мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
