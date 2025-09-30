Картофель с фаршем по-закарпатски — рецепт сытного ужина с овощами и сыром

Картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек
Картофель с фаршем по-закарпатски — это блюдо, которое прекрасно сочетает нежную картофельную основу, ароматную зажарку с фаршем и овощами и сливочную заправку с сыром. Запеканка получается сытной, аппетитной и очень ароматной. Такой рецепт станет любимым вариантом ужина для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 1,2 кг;
- соль — по своему вкусу;
- масло сливочное растопленное — 60 г (для смазывания);
- яичный белок — 1 шт. (для смазывания).
Для зажарки:
- лук репчатый — 1 шт.;
- фарш говяжий — 400 г;
- перец болгарский зеленый — 1 шт.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания.
Для заправки:
- яйца — 3 шт.;
- сливки — 100 мл.;
- сыр фета — 90 г;
- вяленые помидоры — несколько шт.;
- орегано — 1/2 ч. л.;
- сыр моцарелла — для посыпки.
Способ приготовления
Картофель натереть на терке, немного посолить, перемешать и отжать от лишней жидкости. Просушить на полотенце. Форму для запекания застелить пергаментом, смазать маслом.
Выложить картофель, формируя дно и бортики, щедро смазать растопленным сливочным маслом. Запекать при 200 °C до золотистой корочки. Затем смазать белком и еще на 3 минуты вернуть в духовку.
Для зажарки на сковороде обжарить лук, добавить фарш и жарить до испарения жидкости. Добавить нарезанные кубиками перцы, обжарить вместе. В конце всыпать измельченный чеснок, посолить и поперчить.
Для заправки взбить яйца со сливками, добавить измельченную фету, орегано и мелко нарезанные вяленые помидоры. Перемешать с фаршем и овощами. Выложить смесь на картофельную основу, сверху посыпать тертой моцареллой. Запекать при 180 °C около 25-30 минут до золотистой корочки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!