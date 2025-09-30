Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь

Картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 21:04
Картопля з фаршем по-закарпатськи — рецепт ситної вечері з овочами та сиром
Картопляна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Картопля з фаршем по-закарпатськи — це страва, яка чудово поєднує ніжну картопляну основу, ароматну засмажку з фаршем та овочами й вершкову заправку з сиром. Запіканка виходить ситною, апетитною та дуже ароматною. Такий рецепт стане улюбленим варіантом вечері для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1,2 кг;
  • сіль — до свого смаку;
  • масло вершкове розтоплене — 60 г (для змащування);
  • яєчний білок — 1 шт. (для змащування).

Для засмажки:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • фарш яловичий — 400 г;
  • перець болгарський зелений — 1 шт.;
  • перець болгарський червоний — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для обсмажування.

Для заправки:

  • яйця — 3 шт.;
  • вершки — 100 мл.;
  • сир фета — 90 г;
  • в’ялені помідори — кілька шт.;
  • орегано — 1/2 ч. л.;
  • сир моцарела — для посипання.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на терці, трохи посолити, перемішати й віджати від зайвої рідини. Просушити на рушнику. Форму для запікання застелити пергаментом, змастити маслом.

що приготувати на вечерю
Картопляна основа. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти картоплю, формуючи дно та бортики, щедро змастити розтопленим вершковим маслом. Запікати при 200 °C до золотистої скоринки. Потім змастити білком і ще на 3 хвилини повернути в духовку.

запіканка з картоплі
Начинка для запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки на сковороді обсмажити цибулю, додати фарш і смажити до випаровування рідини. Додати нарізані кубиками перці, обсмажити разом. В кінці всипати подрібнений часник, посолити й поперчити.

смачна запіканка з картоплі
Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки збити яйця з вершками, додати подрібнену фету, орегано й дрібно нарізані в’ялені помідори. Перемішати з фаршем та овочами.  Викласти суміш на картопляну основу, зверху посипати тертою моцарелою. Запікати при 180 °C близько 25–30 хвилин до золотистої скоринки. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря картопля пиріг рецепт запіканки м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації