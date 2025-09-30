Картопля з фаршем по-закарпатськи — рецепт ситної вечері з овочами та сиром

Картопляна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Картопля з фаршем по-закарпатськи — це страва, яка чудово поєднує ніжну картопляну основу, ароматну засмажку з фаршем та овочами й вершкову заправку з сиром. Запіканка виходить ситною, апетитною та дуже ароматною. Такий рецепт стане улюбленим варіантом вечері для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 1,2 кг;

сіль — до свого смаку;

масло вершкове розтоплене — 60 г (для змащування);

яєчний білок — 1 шт. (для змащування).

Для засмажки:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

фарш яловичий — 400 г;

перець болгарський зелений — 1 шт.;

перець болгарський червоний — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Для заправки:

яйця — 3 шт.;

вершки — 100 мл.;

сир фета — 90 г;

в’ялені помідори — кілька шт.;

орегано — 1/2 ч. л.;

сир моцарела — для посипання.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на терці, трохи посолити, перемішати й віджати від зайвої рідини. Просушити на рушнику. Форму для запікання застелити пергаментом, змастити маслом.

Картопляна основа. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти картоплю, формуючи дно та бортики, щедро змастити розтопленим вершковим маслом. Запікати при 200 °C до золотистої скоринки. Потім змастити білком і ще на 3 хвилини повернути в духовку.

Начинка для запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки на сковороді обсмажити цибулю, додати фарш і смажити до випаровування рідини. Додати нарізані кубиками перці, обсмажити разом. В кінці всипати подрібнений часник, посолити й поперчити.

Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки збити яйця з вершками, додати подрібнену фету, орегано й дрібно нарізані в’ялені помідори. Перемішати з фаршем та овочами. Викласти суміш на картопляну основу, зверху посипати тертою моцарелою. Запікати при 180 °C близько 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.