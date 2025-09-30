Картопля з фаршем по-закарпатськи — рецепт ситної вечері з овочами та сиром

Картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь
Картопля з фаршем по-закарпатськи — це страва, яка чудово поєднує ніжну картопляну основу, ароматну засмажку з фаршем та овочами й вершкову заправку з сиром. Запіканка виходить ситною, апетитною та дуже ароматною. Такий рецепт стане улюбленим варіантом вечері для всієї родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 1,2 кг;
- сіль — до свого смаку;
- масло вершкове розтоплене — 60 г (для змащування);
- яєчний білок — 1 шт. (для змащування).
Для засмажки:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- фарш яловичий — 400 г;
- перець болгарський зелений — 1 шт.;
- перець болгарський червоний — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- олія — для обсмажування.
Для заправки:
- яйця — 3 шт.;
- вершки — 100 мл.;
- сир фета — 90 г;
- в’ялені помідори — кілька шт.;
- орегано — 1/2 ч. л.;
- сир моцарела — для посипання.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на терці, трохи посолити, перемішати й віджати від зайвої рідини. Просушити на рушнику. Форму для запікання застелити пергаментом, змастити маслом.
Викласти картоплю, формуючи дно та бортики, щедро змастити розтопленим вершковим маслом. Запікати при 200 °C до золотистої скоринки. Потім змастити білком і ще на 3 хвилини повернути в духовку.
Для засмажки на сковороді обсмажити цибулю, додати фарш і смажити до випаровування рідини. Додати нарізані кубиками перці, обсмажити разом. В кінці всипати подрібнений часник, посолити й поперчити.
Для заправки збити яйця з вершками, додати подрібнену фету, орегано й дрібно нарізані в’ялені помідори. Перемішати з фаршем та овочами. Викласти суміш на картопляну основу, зверху посипати тертою моцарелою. Запікати при 180 °C близько 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
