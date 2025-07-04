Котлети з кабачків, як мʼясні — геніальний овочевий рецепт, який здивує всіх

Котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт
Ці котлети з кабачків настільки соковиті й ароматні, що з першого шматочка ніхто не здогадається, що мʼяса тут немає зовсім. Овочі, сир, спеції й зелень створюють насичений смак, який легко конкурує з класичними мʼясними варіантами. Страва проста, бюджетна й підходить навіть для вегетаріанців — ідеально для літнього меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки – 3 шт.;
- морква – 2 шт.;
- твердий сир – 100–120 г;
- картопля – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- часник – 4–5 зуб.;
- італійські трави – 1 ч. л.;
- копчена паприка – на смак;
- сіль – на смак;
- чорний мелений перець – на смак;
- кріп і петрушка – на смак;
- вівсяні пластівці – 4 ст. л.;
- борошно – для панірування;
- олія для смаження – 50 мл.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на великій терці, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину руками. Перекласти в глибоку миску.
На терці натерти моркву, сир і картоплю. Додати до кабачків. Вбити яйця, додати подрібнений часник, італійські трави, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень і вівсяні пластівці. Добре все перемішати та залишити на 15–20 хвилин.
Змоченими руками сформувати котлети, обкачати їх у борошні. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими з улюбленим соусом або як самостійну страву.
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