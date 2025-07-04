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Головна arrow Смак arrow Котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт arrow

Котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт

4 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Котлети з кабачків, як мʼясні — геніальний овочевий рецепт, який здивує всіх
Кабачкові котлети. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці котлети з кабачків настільки соковиті й ароматні, що з першого шматочка ніхто не здогадається, що мʼяса тут немає зовсім. Овочі, сир, спеції й зелень створюють насичений смак, який легко конкурує з класичними мʼясними варіантами. Страва проста, бюджетна й підходить навіть для вегетаріанців — ідеально для літнього меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачки – 3 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • твердий сир – 100–120 г;
  • картопля – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • часник – 4–5 зуб.;
  • італійські трави – 1 ч. л.;
  • копчена паприка – на смак;
  • сіль – на смак;
  • чорний мелений перець – на смак;
  • кріп і петрушка – на смак;
  • вівсяні пластівці – 4 ст. л.;
  • борошно – для панірування;
  • олія для смаження – 50 мл.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій терці, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину руками. Перекласти в глибоку миску.

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Овочевий фарш. Фото: gospodynka.com.ua

На терці натерти моркву, сир і картоплю. Додати до кабачків. Вбити яйця, додати подрібнений часник, італійські трави, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень і вівсяні пластівці. Добре все перемішати та залишити на 15–20 хвилин.

рецепт котлет з кабачків
Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Змоченими руками сформувати котлети, обкачати їх у борошні. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими з улюбленим соусом або як самостійну страву.

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