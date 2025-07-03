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Кабачкові "восьминоги", які смачніше за м'ясо — новий рецепт

3 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачкові восьминоги з сиром та спеціями — новий рецепт смачної овочевої страви, яка краще за мʼясо
Кабачкові "восьминоги". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці кабачкові восьминоги — яскравий приклад того, як звичайні овочі можуть перетворитися на справжній кулінарний хіт. Золотиста скоринка, ароматні спеції та розплавлений сир роблять цю страву настільки смачною, що вона легко замінить мʼясо навіть для затятих гурманів. Простий рецепт ідеально підходить для літнього обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сіль — на свій смак;
  • яйця — 4 шт.;
  • молоко — 3–4 ст. л.;
  • чорний мелений перець — на свій смак;
  • суха петрушка — на свій смак;
  • борошно — за потреби;
  • сухий часник — на свій смак;
  • приправи до м’яса — на свій смак;
  • паприка — на свій смак;
  • кетчуп або інший соус — на свій смак;
  • твердий сир — на свій смак;
  • орегано — на свій смак;
  • олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Кабачки вимити, за бажанням зняти шкірку. Нарізати вздовж, як на восьминогів, зробивши розрізи з одного боку. Посолити та залишити на 10–15 хвилин, щоб виділилася зайва волога.

кабачкові восминоги
Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом у глибокій мисці збити яйця з молоком, чорним перцем і сухою петрушкою. В іншій тарілці змішати борошно з приправою до м’яса, паприкою та сухим часником.

що приготувати з кабачків
Кабачки в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки злегка відтиснути руками. Обваляти кожен шматок спочатку в борошняній суміші, потім у яєчному клярі.

страва з кабачків
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на добре розігрітій сковороді з олією на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові кабачки змастити кетчупом або іншим улюбленим соусом, посипати тертим сиром і орегано.

смачна страва з кабачків
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою та залишити на слабкому вогні ще 4–5 хвилин, поки сир не розплавиться. Подавати гарячими як основну страву або закуску.

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