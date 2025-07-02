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Головна arrow Смак arrow Кабачки по-польськи — суперрецепт вечері на всю сімʼю arrow

Кабачки по-польськи — суперрецепт вечері на всю сімʼю

2 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачки по-польськи з куркою та овочами — рецепт смачної вечері на всю сімʼю
Кабачки по-польськи. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт кабачків по-польськи — ідеальний варіант вечері для всієї родини. Ніжна курка, соковиті овочі, ароматний часник та сир створюють апетитну й ситну страву. Приготування не забере багато часу, а результат перевершить усі очікування — соковиті кабачки з румʼяною скоринкою обовʼязково стануть фаворитом на вашій кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • цибуля – 1 шт.;
  • філе курки – 1 шт.;
  • кабачки – 3 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • перець болгарський – 1 шт.;
  • сир твердий – 120 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • кріп – на смак;
  • олія для смаження – за потребою.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати куряче філе, нарізане кубиками, посолити, поперчити й обсмажити все разом протягом семи хвилин, періодично помішуючи.

кабачки по-польськи
Курячий фарш та кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки розрізати навпіл, вийняти ложкою м’якоть і обсмажити з обох боків на олії, приправивши сіллю та перцем.

рецепт кабачків по-польськи
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти обсмажені кабачки та курку з цибулею в миску. Додати дрібно нарізані помідор і болгарський перець. Натерти часник, додати спеції та натертий твердий сир. Перемішати начинку.

простий рецепт кабачків по-польськи
Кабачки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Начинити кабачки приготованою масою, зверху викласти шматочки болгарського перцю. Вистелити форму пергаментом, викласти кабачки й запікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 50 хвилин. За п'ять хвилин до завершення посипати страву тертим сиром і повернути в духовку. Готову страву прикрасити подрібненим кропом.

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