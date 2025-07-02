Кабачки по-польськи з куркою та овочами — рецепт смачної вечері на всю сімʼю

Кабачки по-польськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт кабачків по-польськи — ідеальний варіант вечері для всієї родини. Ніжна курка, соковиті овочі, ароматний часник та сир створюють апетитну й ситну страву. Приготування не забере багато часу, а результат перевершить усі очікування — соковиті кабачки з румʼяною скоринкою обовʼязково стануть фаворитом на вашій кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля – 1 шт.;

філе курки – 1 шт.;

кабачки – 3 шт.;

помідор – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

сир твердий – 120 г;

часник – 2 зуб.;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

кріп – на смак;

олія для смаження – за потребою.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на розігрітій олії до прозорості. Додати куряче філе, нарізане кубиками, посолити, поперчити й обсмажити все разом протягом семи хвилин, періодично помішуючи.

Курячий фарш та кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки розрізати навпіл, вийняти ложкою м’якоть і обсмажити з обох боків на олії, приправивши сіллю та перцем.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти обсмажені кабачки та курку з цибулею в миску. Додати дрібно нарізані помідор і болгарський перець. Натерти часник, додати спеції та натертий твердий сир. Перемішати начинку.

Кабачки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Начинити кабачки приготованою масою, зверху викласти шматочки болгарського перцю. Вистелити форму пергаментом, викласти кабачки й запікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 50 хвилин. За п'ять хвилин до завершення посипати страву тертим сиром і повернути в духовку. Готову страву прикрасити подрібненим кропом.

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