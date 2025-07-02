Кабачки по-польски с курицей и овощами — рецепт вкусного ужина на всю семью

Кабачки по-польски. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт кабачков по-польски — идеальный вариант ужина для всей семьи. Нежная курица, сочные овощи, ароматный чеснок и сыр создают аппетитное и сытное блюдо. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания — сочные кабачки с румяной корочкой обязательно станут фаворитом на вашей кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 1 шт.;

филе курицы — 1 шт.;

кабачки — 3 шт.;

помидор — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

сыр твердый — 120 г;

чеснок — 2 зуб.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

укроп — по вкусу;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить куриное филе, нарезанное кубиками, посолить, поперчить и обжарить все вместе в течение семи минут, периодически помешивая.

Куриный фарш и кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки разрезать пополам, вынуть ложкой мякоть и обжарить с обеих сторон на растительном масле, приправив солью и перцем.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить обжаренные кабачки и курицу с луком в миску. Добавить мелко нарезанные помидор и болгарский перец. Натереть чеснок, добавить специи и натертый твердый сыр. Перемешать начинку.

Кабачки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Начинить кабачки приготовленной массой, сверху выложить кусочки болгарского перца. Выстелить форму пергаментом, выложить кабачки и запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 50 минут. За пять минут до завершения посыпать блюдо тертым сыром и вернуть в духовку. Готовое блюдо украсить измельченным укропом.

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