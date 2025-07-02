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Кабачки по-польски — супер-рецепт ужина на всю семью

2 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Кабачки по-польски с курицей и овощами — рецепт вкусного ужина на всю семью
Кабачки по-польски. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт кабачков по-польски — идеальный вариант ужина для всей семьи. Нежная курица, сочные овощи, ароматный чеснок и сыр создают аппетитное и сытное блюдо. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания — сочные кабачки с румяной корочкой обязательно станут фаворитом на вашей кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • филе курицы — 1 шт.;
  • кабачки — 3 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • сыр твердый — 120 г;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • укроп — по вкусу;
  • масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить куриное филе, нарезанное кубиками, посолить, поперчить и обжарить все вместе в течение семи минут, периодически помешивая.

кабачки по-польськи
Куриный фарш и кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кабачки разрезать пополам, вынуть ложкой мякоть и обжарить с обеих сторон на растительном масле, приправив солью и перцем.

рецепт кабачків по-польськи
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить обжаренные кабачки и курицу с луком в миску. Добавить мелко нарезанные помидор и болгарский перец. Натереть чеснок, добавить специи и натертый твердый сыр. Перемешать начинку.

простий рецепт кабачків по-польськи
Кабачки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Начинить кабачки приготовленной массой, сверху выложить кусочки болгарского перца. Выстелить форму пергаментом, выложить кабачки и запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 50 минут. За пять минут до завершения посыпать блюдо тертым сыром и вернуть в духовку. Готовое блюдо украсить измельченным укропом.

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