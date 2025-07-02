Кабачки по-польски с курицей и овощами — рецепт вкусного ужина на всю семью

Кабачки по-польски — супер-рецепт ужина на всю семью
Этот рецепт кабачков по-польски — идеальный вариант ужина для всей семьи. Нежная курица, сочные овощи, ароматный чеснок и сыр создают аппетитное и сытное блюдо. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ожидания — сочные кабачки с румяной корочкой обязательно станут фаворитом на вашей кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 1 шт.;
- филе курицы — 1 шт.;
- кабачки — 3 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- сыр твердый — 120 г;
- чеснок — 2 зуб.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- укроп — по вкусу;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и обжарить на разогретом масле до прозрачности. Добавить куриное филе, нарезанное кубиками, посолить, поперчить и обжарить все вместе в течение семи минут, периодически помешивая.
Кабачки разрезать пополам, вынуть ложкой мякоть и обжарить с обеих сторон на растительном масле, приправив солью и перцем.
Переложить обжаренные кабачки и курицу с луком в миску. Добавить мелко нарезанные помидор и болгарский перец. Натереть чеснок, добавить специи и натертый твердый сыр. Перемешать начинку.
Начинить кабачки приготовленной массой, сверху выложить кусочки болгарского перца. Выстелить форму пергаментом, выложить кабачки и запекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 50 минут. За пять минут до завершения посыпать блюдо тертым сыром и вернуть в духовку. Готовое блюдо украсить измельченным укропом.
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