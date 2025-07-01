Оладки з кабачків на кожен день — пухкі, ароматні й завжди вдаються

Оладки з кабачків на мільйон — можна готувати через день
Ці оладки з кабачків настільки смачні, що ви захочете готувати їх щонайменше тричі на тиждень. Ніжні всередині, з хрумкою скоринкою — справжній літній хіт, який полюблять усі в родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1,3 кг;
- борошно — 7 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- часник — 6 зуб.;
- кріп — на свій смак;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — на свій смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на дрібній тертці, посолити й залишити на кілька хвилин. Додати подрібнений часник, яйця, майонез і дрібно нарізаний кріп.
Приправити чорним перцем, всипати розпушувач і перемішати. Поступово додати борошно, замішуючи до консистенції густого тіста. Накрити миску плівкою й залишити на 10–15 хвилин, щоб маса настоялась.
На добре розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки на середньому вогні під кришкою.
Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Подавати теплими зі сметаною або улюбленим соусом.
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