Оладки з кабачків на кожен день — пухкі, ароматні й завжди вдаються

Оладки з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки з кабачків настільки смачні, що ви захочете готувати їх щонайменше тричі на тиждень. Ніжні всередині, з хрумкою скоринкою — справжній літній хіт, який полюблять усі в родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1,3 кг;

борошно — 7 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

часник — 6 зуб.;

кріп — на свій смак;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — на свій смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на дрібній тертці, посолити й залишити на кілька хвилин. Додати подрібнений часник, яйця, майонез і дрібно нарізаний кріп.

Терті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити чорним перцем, всипати розпушувач і перемішати. Поступово додати борошно, замішуючи до консистенції густого тіста. Накрити миску плівкою й залишити на 10–15 хвилин, щоб маса настоялась.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На добре розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки на середньому вогні під кришкою.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Подавати теплими зі сметаною або улюбленим соусом.

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