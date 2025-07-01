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Головна arrow Смак arrow Оладки з кабачків на мільйон — можна готувати через день arrow

Оладки з кабачків на мільйон — можна готувати через день

1 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Оладки з кабачків на кожен день — пухкі, ароматні й завжди вдаються
Оладки з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці оладки з кабачків настільки смачні, що ви захочете готувати їх щонайменше тричі на тиждень. Ніжні всередині, з хрумкою скоринкою — справжній літній хіт, який полюблять усі в родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 1,3 кг;
  • борошно — 7 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • часник — 6 зуб.;
  • кріп — на свій смак;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — на свій смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на дрібній тертці, посолити й залишити на кілька хвилин. Додати подрібнений часник, яйця, майонез і дрібно нарізаний кріп.

рецепт оладок
Терті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити чорним перцем, всипати розпушувач і перемішати. Поступово додати борошно, замішуючи до консистенції густого тіста. Накрити миску плівкою й залишити на 10–15 хвилин, щоб маса настоялась.

рецепт оладок з кабачків
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На добре розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки на середньому вогні під кришкою.

смачний рецепт оладок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Подавати теплими зі сметаною або улюбленим соусом.

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