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Главная arrow Вкус arrow Оладьи из кабачков на миллион — можно готовить через день arrow

Оладьи из кабачков на миллион — можно готовить через день

1 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Оладьи из кабачков на каждый день — воздушные, ароматные и всегда удаются
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти оладьи из кабачков настолько вкусные, что вы захотите готовить их минимум три раза в неделю. Нежные внутри, с хрустящей корочкой — настоящий летний хит, который полюбят все в семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1,3 кг;
  • мука — 7 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • чеснок — 6 зуб.;
  • укроп — по своему вкусу;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Кабачки натереть на мелкой терке, посолить и оставить на несколько минут. Добавить измельченный чеснок, яйца, майонез и мелко нарезанный укроп.

рецепт оладок
Тертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить черным перцем, всыпать разрыхлитель и перемешать. Постепенно добавить муку, замешивая до консистенции густого теста. Накрыть миску пленкой и оставить на 10-15 минут, чтобы масса настоялась.

рецепт оладок з кабачків
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне под крышкой.

смачний рецепт оладок
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир. Подавать теплыми со сметаной или любимым соусом.

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