Оладьи из кабачков на каждый день — воздушные, ароматные и всегда удаются

Оладьи из кабачков на миллион — можно готовить через день
Эти оладьи из кабачков настолько вкусные, что вы захотите готовить их минимум три раза в неделю. Нежные внутри, с хрустящей корочкой — настоящий летний хит, который полюбят все в семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 1,3 кг;
- мука — 7 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- чеснок — 6 зуб.;
- укроп — по своему вкусу;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Кабачки натереть на мелкой терке, посолить и оставить на несколько минут. Добавить измельченный чеснок, яйца, майонез и мелко нарезанный укроп.
Приправить черным перцем, всыпать разрыхлитель и перемешать. Постепенно добавить муку, замешивая до консистенции густого теста. Накрыть миску пленкой и оставить на 10-15 минут, чтобы масса настоялась.
На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне под крышкой.
Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир. Подавать теплыми со сметаной или любимым соусом.
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