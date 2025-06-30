Запіканка з кабачків і грибів на кефірі — ніжна, соковита та надзвичайно смачна

Кабачки та кефір. Фото: gospodynka.com.ua

Ця запіканка з кабачків на кефірі — ідеальний варіант для ситного обіду або легкої вечері. Вона поєднує ніжний смак овочів і ароматну грибну начинку під золотистою скоринкою. Готується просто з доступних інгредієнтів, але результат настільки вдалий, що хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

зелень, спеції, сіль — на смак;

яйця — 4 шт.;

кефір — 100 мл;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 50 г;

цибуля — 1 шт.;

печериці — 200 г;

олія — для смаження;

кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Натерти кабачки та часник на тертці, посолити, додати улюблені спеції й подрібнену зелень. Вбити яйця, влити кефір, перемішати.

Натерті кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно з розпушувачем, ретельно вимісити тісто. Залишити на 10 хвилин, потім влити олію і ще раз перемішати.

Смажені гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією. Викласти половину кабачкової маси.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити нарізану цибулю та гриби на розігрітій сковороді до золотистості. Викласти на кабачковий шар.

Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити рештою тіста, посипати кунжутом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин, до рум’яної скоринки.

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