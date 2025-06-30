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Запіканка, яка зводить з розуму — знадобиться 2 кабачки та кефір

30 червня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Запіканка з кабачків і грибів на кефірі — ніжна, соковита та надзвичайно смачна
Кабачки та кефір. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця запіканка з кабачків на кефірі — ідеальний варіант для ситного обіду або легкої вечері. Вона поєднує ніжний смак овочів і ароматну грибну начинку під золотистою скоринкою. Готується просто з доступних інгредієнтів, але результат настільки вдалий, що хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • зелень, спеції, сіль — на смак;
  • яйця — 4 шт.;
  • кефір — 100 мл;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 50 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 200 г;
  • олія — для смаження;
  • кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Натерти кабачки та часник на тертці, посолити, додати улюблені спеції й подрібнену зелень. Вбити яйця, влити кефір, перемішати.

рецепт запіканки з кабачками
Натерті кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно з розпушувачем, ретельно вимісити тісто. Залишити на 10 хвилин, потім влити олію і ще раз перемішати.

рецепт запіканки з кабачками та грибами
Смажені гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією. Викласти половину кабачкової маси.

простий рецепт запіканки з кабачками та грибами
Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити нарізану цибулю та гриби на розігрітій сковороді до золотистості. Викласти на кабачковий шар.

смачний рецепт запіканки з кабачками та грибами
Готова запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити рештою тіста, посипати кунжутом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин, до рум’яної скоринки. 

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