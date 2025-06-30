Запіканка з кабачків і грибів на кефірі — ніжна, соковита та надзвичайно смачна

Запіканка, яка зводить з розуму — знадобиться 2 кабачки та кефір
Ця запіканка з кабачків на кефірі — ідеальний варіант для ситного обіду або легкої вечері. Вона поєднує ніжний смак овочів і ароматну грибну начинку під золотистою скоринкою. Готується просто з доступних інгредієнтів, але результат настільки вдалий, що хочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- зелень, спеції, сіль — на смак;
- яйця — 4 шт.;
- кефір — 100 мл;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- олія — 50 г;
- цибуля — 1 шт.;
- печериці — 200 г;
- олія — для смаження;
- кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
Натерти кабачки та часник на тертці, посолити, додати улюблені спеції й подрібнену зелень. Вбити яйця, влити кефір, перемішати.
Додати борошно з розпушувачем, ретельно вимісити тісто. Залишити на 10 хвилин, потім влити олію і ще раз перемішати.
Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією. Викласти половину кабачкової маси.
Для начинки обсмажити нарізану цибулю та гриби на розігрітій сковороді до золотистості. Викласти на кабачковий шар.
Накрити рештою тіста, посипати кунжутом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–40 хвилин, до рум’яної скоринки.
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