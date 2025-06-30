Запеканка из кабачков и грибов на кефире — нежная, сочная и очень вкусная

Кабачки и кефир. Фото: gospodynka.com.ua

Эта запеканка из кабачков на кефире — идеальный вариант для сытного обеда или легкого ужина. Она сочетает нежный вкус овощей и ароматную грибную начинку под золотистой корочкой. Готовится просто из доступных ингредиентов, но результат настолько удачный, что хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

зелень, специи, соль — по вкусу;

яйца — 4 шт.;

кефир — 100 мл;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло — 50 г;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г;

масло — для жарки;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Натереть кабачки и чеснок на терке, посолить, добавить любимые специи и измельченную зелень. Вбить яйца, влить кефир, перемешать.

Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем, тщательно вымесить тесто. Оставить на 10 минут, затем влить растительное масло и еще раз перемешать.

Жареные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить половину кабачковой массы.

Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обжарить нарезанный лук и грибы на разогретой сковороде до золотистости. Выложить на кабачковый слой.

Готовая запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть оставшимся тестом, посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут, до румяной корочки.

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