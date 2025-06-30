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Запеканка, которая сводит с ума — понадобится 2 кабачка и кефир

30 июня 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Запеканка из кабачков и грибов на кефире — нежная, сочная и очень вкусная
Кабачки и кефир. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта запеканка из кабачков на кефире — идеальный вариант для сытного обеда или легкого ужина. Она сочетает нежный вкус овощей и ароматную грибную начинку под золотистой корочкой. Готовится просто из доступных ингредиентов, но результат настолько удачный, что хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • зелень, специи, соль — по вкусу;
  • яйца — 4 шт.;
  • кефир — 100 мл;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло — 50 г;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • масло — для жарки;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Натереть кабачки и чеснок на терке, посолить, добавить любимые специи и измельченную зелень. Вбить яйца, влить кефир, перемешать.

рецепт запіканки з кабачками
Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем, тщательно вымесить тесто. Оставить на 10 минут, затем влить растительное масло и еще раз перемешать.

рецепт запіканки з кабачками та грибами
Жареные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить половину кабачковой массы.

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Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обжарить нарезанный лук и грибы на разогретой сковороде до золотистости. Выложить на кабачковый слой.

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Готовая запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть оставшимся тестом, посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут, до румяной корочки. 

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