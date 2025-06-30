Запеканка из кабачков и грибов на кефире — нежная, сочная и очень вкусная

Запеканка, которая сводит с ума — понадобится 2 кабачка и кефир
Эта запеканка из кабачков на кефире — идеальный вариант для сытного обеда или легкого ужина. Она сочетает нежный вкус овощей и ароматную грибную начинку под золотистой корочкой. Готовится просто из доступных ингредиентов, но результат настолько удачный, что хочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- зелень, специи, соль — по вкусу;
- яйца — 4 шт.;
- кефир — 100 мл;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло — 50 г;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- масло — для жарки;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Натереть кабачки и чеснок на терке, посолить, добавить любимые специи и измельченную зелень. Вбить яйца, влить кефир, перемешать.
Добавить муку с разрыхлителем, тщательно вымесить тесто. Оставить на 10 минут, затем влить растительное масло и еще раз перемешать.
Форму для выпекания выстелить пергаментом, смазать растительным маслом. Выложить половину кабачковой массы.
Для начинки обжарить нарезанный лук и грибы на разогретой сковороде до золотистости. Выложить на кабачковый слой.
Накрыть оставшимся тестом, посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут, до румяной корочки.
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