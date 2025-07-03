Кабачковые осьминоги с сыром и специями — новый рецепт вкусного овощного блюда, которое лучше мяса

Кабачковые "осьминоги". Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачковые осьминоги — яркий пример того, как обычные овощи могут превратиться в настоящий кулинарный хит. Золотистая корочка, ароматные специи и расплавленный сыр делают это блюдо настолько вкусным, что оно легко заменит мясо даже для заядлых гурманов. Простой рецепт идеально подходит для летнего обеда или легкого ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

яйца — 4 шт.;

молоко — 3-4 ст. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сухая петрушка — по своему вкусу;

мука — по необходимости;

сухой чеснок — по своему вкусу;

приправы к мясу — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

кетчуп или другой соус — по своему вкусу;

твердый сыр — по своему вкусу;

орегано — по своему вкусу;

растительное масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Кабачки вымыть, по желанию снять кожуру. Нарезать вдоль, как на осьминогов, сделав разрезы с одной стороны. Посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы выделилась лишняя влага.

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем в глубокой миске взбить яйца с молоком, черным перцем и сухой петрушкой. В другой тарелке смешать муку с приправой к мясу, паприкой и сухим чесноком.

Кабачки в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки слегка отжать руками. Обвалять каждый кусок сначала в мучной смеси, затем в яичном кляре.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые кабачки смазать кетчупом или другим любимым соусом, посыпать тертым сыром и орегано.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой и оставить на слабом огне еще 4-5 минут, пока сыр не расплавится. Подавать горячими как основное блюдо или закуску.

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