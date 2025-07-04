Котлеты из кабачков, как мясные — гениальный овощной рецепт, который удивит всех

Кабачковые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Эти котлеты из кабачков настолько сочные и ароматные, что с первого кусочка никто не догадается, что мяса здесь нет совсем. Овощи, сыр, специи и зелень создают насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими мясными вариантами. Блюдо простое, бюджетное и подходит даже для вегетарианцев — идеально для летнего меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

твердый сыр — 100-120 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 4-5 зуб;

итальянские травы — 1 ч. л.;

копченая паприка — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу;

овсяные хлопья — 4 ст. л.;

мука — для панировки;

масло для жарки — 50 мл.

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость руками. Переложить в глубокую миску.

Овощной фарш. Фото: gospodynka.com.ua

На терке натереть морковь, сыр и картофель. Добавить к кабачкам. Вбить яйца, добавить измельченный чеснок, итальянские травы, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень и овсяные хлопья. Хорошо все перемешать и оставить на 15-20 минут.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Смоченными руками сформировать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячими с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.

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