Котлеты из кабачков, как мясные — гениальный овощной рецепт, который удивит всех

Котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт
Эти котлеты из кабачков настолько сочные и ароматные, что с первого кусочка никто не догадается, что мяса здесь нет совсем. Овощи, сыр, специи и зелень создают насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими мясными вариантами. Блюдо простое, бюджетное и подходит даже для вегетарианцев — идеально для летнего меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- твердый сыр — 100-120 г;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 4-5 зуб;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- копченая паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- овсяные хлопья — 4 ст. л.;
- мука — для панировки;
- масло для жарки — 50 мл.
Способ приготовления
Кабачки натереть на крупной терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость руками. Переложить в глубокую миску.
На терке натереть морковь, сыр и картофель. Добавить к кабачкам. Вбить яйца, добавить измельченный чеснок, итальянские травы, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень и овсяные хлопья. Хорошо все перемешать и оставить на 15-20 минут.
Смоченными руками сформировать котлеты, обвалять их в муке. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячими с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.
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