Головна Смак Новий рецепт замість котлет — вечеря за 30 хвилин із фаршу

Новий рецепт замість котлет — вечеря за 30 хвилин із фаршу

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 21:44
Новий рецепт замість котлет — страва з фаршу у духовці за 30 хвилин
Запечена котлета. Фото: кадр з відео

Новий рецепт замість котлет — це швидка ідея для вечері, яка сподобається всій родині. Соковитий фарш, ніжний соус, розплавлений сир і ароматні помідори створюють апетитну страву, яку легко приготувати у духовці за пів години. Такий варіант чудово замінить класичні котлети й урізноманітнить ваше меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться (на 4 порції по 150 г):

  • свинячий фарш — 600 г;
  • сіль, чорний мелений перець, сушений часник, паприка — на свій смак;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сир (моцарела чи інший твердий) — 120 г;
  • помідор — 1–2 шт.;
  • сушений базилік — на свій смак.

Спосіб приготування

Свинячий фарш приправити сіллю, перцем, сушеним часником і паприкою. Добре вимісити до однорідної консистенції. Поділити фарш на 4 рівні частини й сформувати на пергаменті пласкі котлети будь-якої форми.

рецепт котлет в духовці
Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Приготувати соус: змішати сметану, майонез і гірчицю, додати дрібку солі. Намазати кожну котлету соусом, рівномірно розподіливши по поверхні. Посипати сиром, зверху викласти кружечки помідорів, злегка присолити й присипати сушеним базиліком. Завершити ще одним тонким шаром сиру.

котлети з начинкою в духовці
Фарш та сир. Фото: кадр з відео

Випікати при температурі 200 °C приблизно 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться і не стане золотистим.

рецепт котлет в духовці за 30 хвилин
Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — котлети виходять соковитими всередині, з ніжною сирною шапочкою та ароматом свіжих томатів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
