Новий рецепт замість котлет — страва з фаршу у духовці за 30 хвилин

Запечена котлета. Фото: кадр з відео

Новий рецепт замість котлет — це швидка ідея для вечері, яка сподобається всій родині. Соковитий фарш, ніжний соус, розплавлений сир і ароматні помідори створюють апетитну страву, яку легко приготувати у духовці за пів години. Такий варіант чудово замінить класичні котлети й урізноманітнить ваше меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться (на 4 порції по 150 г):

свинячий фарш — 600 г;

сіль, чорний мелений перець, сушений часник, паприка — на свій смак;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сир (моцарела чи інший твердий) — 120 г;

помідор — 1–2 шт.;

сушений базилік — на свій смак.

Спосіб приготування

Свинячий фарш приправити сіллю, перцем, сушеним часником і паприкою. Добре вимісити до однорідної консистенції. Поділити фарш на 4 рівні частини й сформувати на пергаменті пласкі котлети будь-якої форми.

Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Приготувати соус: змішати сметану, майонез і гірчицю, додати дрібку солі. Намазати кожну котлету соусом, рівномірно розподіливши по поверхні. Посипати сиром, зверху викласти кружечки помідорів, злегка присолити й присипати сушеним базиліком. Завершити ще одним тонким шаром сиру.

Фарш та сир. Фото: кадр з відео

Випікати при температурі 200 °C приблизно 15–20 хвилин, доки сир не розплавиться і не стане золотистим.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — котлети виходять соковитими всередині, з ніжною сирною шапочкою та ароматом свіжих томатів.

