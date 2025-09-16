Фарширований гарбуз з фаршем — швидкий та ситний рецепт на вечерю

Фарширований гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви шукаєте легку, але ситну страву на вечерю, цей фарширований гарбуз стане справжньою знахідкою. Ніжна м’якоть гарбуза та ароматна яловичина з прянощами та розплавленим сиром роблять страву апетитною та насиченою. Готувати легко, а результат порадує всю родину.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбузи — 2 шт., по 870 г;

олія для змащування;

сіль та чорний перець — до свого смаку;

рослинна олія — 1 ст. л.;

цибулина — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

яловичий фарш — 600 г;

сіль — 1 ч. л. з гіркою;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

базилік — 1 ч. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

пластівці чилі — за бажанням;

пармезан тертий — 20 г, за бажанням;

твердий сир — 70–100 г.

Спосіб приготування

Гарбузи розрізати навпіл, видалити серцевину з насінням.

Підготовка гарбузів. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити м’якоть олією, посолити, поперчити й викласти на деко зрізом догори. Запікати у духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до м’якості.

Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати часник і смажити ще хвилину.

Запечені гарбузи. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яловичий фарш, посолити, поперчити, всипати паприку та базилік.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити до готовності м’яса, додати томатну пасту та за бажанням пластівці чилі, перемішати. Можна додати трохи тертого пармезану для насиченого смаку.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Запечений гарбуз наповнити підготовленою начинкою, зверху посипати тертим твердим сиром. Повернути в духовку ще на 10–15 хвилин до розплавлення сиру та появи золотистої скоринки. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

