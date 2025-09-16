Відео
Відео

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю

16 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Фарширований гарбуз з фаршем — швидкий та ситний рецепт на вечерю
Фарширований гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо ви шукаєте легку, але ситну страву на вечерю, цей фарширований гарбуз стане справжньою знахідкою. Ніжна м’якоть гарбуза та ароматна яловичина з прянощами та розплавленим сиром роблять страву апетитною та насиченою. Готувати легко, а результат порадує всю родину.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • гарбузи — 2 шт., по 870 г;
  • олія для змащування;
  • сіль та чорний перець — до свого смаку;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • цибулина — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яловичий фарш — 600 г;
  • сіль — 1 ч. л. з гіркою;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • базилік — 1 ч. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • пластівці чилі — за бажанням;
  • пармезан тертий — 20 г, за бажанням;
  • твердий сир — 70–100 г.

Спосіб приготування

Гарбузи розрізати навпіл, видалити серцевину з насінням.

як приготувати гаруз
Підготовка гарбузів. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити м’якоть олією, посолити, поперчити й викласти на деко зрізом догори. Запікати у духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до м’якості.

рецепт фаршированого гарбуза
Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати часник і смажити ще хвилину.

приготування гарбуза
Запечені гарбузи. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яловичий фарш, посолити, поперчити, всипати паприку та базилік.

рецепт гарбуза з фаршем
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити до готовності м’яса, додати томатну пасту та за бажанням пластівці чилі, перемішати. Можна додати трохи тертого пармезану для насиченого смаку.

запечений гарбуз з фаршем та сиром
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Запечений гарбуз наповнити підготовленою начинкою, зверху посипати тертим твердим сиром. Повернути в духовку ще на 10–15 хвилин до розплавлення сиру та появи золотистої скоринки. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

гарбуз Вечеря рецепт Українська кухня м'ясний фарш
