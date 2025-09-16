Фарширований гарбуз з фаршем — швидкий та ситний рецепт на вечерю

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю
Якщо ви шукаєте легку, але ситну страву на вечерю, цей фарширований гарбуз стане справжньою знахідкою. Ніжна м’якоть гарбуза та ароматна яловичина з прянощами та розплавленим сиром роблять страву апетитною та насиченою. Готувати легко, а результат порадує всю родину.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбузи — 2 шт., по 870 г;
- олія для змащування;
- сіль та чорний перець — до свого смаку;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- цибулина — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яловичий фарш — 600 г;
- сіль — 1 ч. л. з гіркою;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- базилік — 1 ч. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- пластівці чилі — за бажанням;
- пармезан тертий — 20 г, за бажанням;
- твердий сир — 70–100 г.
Спосіб приготування
Гарбузи розрізати навпіл, видалити серцевину з насінням.
Змастити м’якоть олією, посолити, поперчити й викласти на деко зрізом догори. Запікати у духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до м’якості.
На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати часник і смажити ще хвилину.
Додати яловичий фарш, посолити, поперчити, всипати паприку та базилік.
Смажити до готовності м’яса, додати томатну пасту та за бажанням пластівці чилі, перемішати. Можна додати трохи тертого пармезану для насиченого смаку.
Запечений гарбуз наповнити підготовленою начинкою, зверху посипати тертим твердим сиром. Повернути в духовку ще на 10–15 хвилин до розплавлення сиру та появи золотистої скоринки. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
