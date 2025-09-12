Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні arrow

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні

12 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Котлети з риби — соковитий і ніжний рецепт приготування
Рибні котлети. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Котлети з риби — це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Вони виходять м’які, соковиті й ароматні, чудово смакують із будь-яким гарніром. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні рибні котлети навіть без особливого досвіду.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сухий хліб — 50 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • цибуля — 200 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • філе риби (хек або інша) — 600 г;
  • чорний мелений перець — ¼ ч. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сухий хліб замочити в молоці, щоб він добре розм’як. Цибулю й часник очистити та подрібнити. Філе риби пропустити через м’ясорубку разом із цибулею, часником і розмоченим хлібом.

рецепт рибних котлет
Філе хека. Фото: кадр з відео

До отриманого фаршу додати сіль і мелений перець. Добре вимісити руками, щоб маса стала однорідною й пластичною. Сформувати котлети бажаної форми та обваляти їх у борошні чи панірувальних сухарях (за бажанням).

рибні котлети з хека
Рибна котлета. Фото: кадр з відео

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії. Обсмажувати котлети з обох боків до золотистої скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні ще кілька хвилин.

як приготувати рибні котлети
Рибні котлети на пательні. Фото: кадр з відео

Котлети виходять ніжні, ароматні й дуже соковиті. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом, овочами або свіжим салатом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря риба рецепт котлети хек
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації