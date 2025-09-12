Котлети з риби — соковитий і ніжний рецепт приготування

Рибні котлети. Фото: кадр з відео

Котлети з риби — це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Вони виходять м’які, соковиті й ароматні, чудово смакують із будь-яким гарніром. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні рибні котлети навіть без особливого досвіду.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сухий хліб — 50 г;

молоко — 100 мл.;

цибуля — 200 г;

часник — 1 зубчик;

філе риби (хек або інша) — 600 г;

чорний мелений перець — ¼ ч. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сухий хліб замочити в молоці, щоб він добре розм’як. Цибулю й часник очистити та подрібнити. Філе риби пропустити через м’ясорубку разом із цибулею, часником і розмоченим хлібом.

Філе хека. Фото: кадр з відео

До отриманого фаршу додати сіль і мелений перець. Добре вимісити руками, щоб маса стала однорідною й пластичною. Сформувати котлети бажаної форми та обваляти їх у борошні чи панірувальних сухарях (за бажанням).

Рибна котлета. Фото: кадр з відео

Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії. Обсмажувати котлети з обох боків до золотистої скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні ще кілька хвилин.

Рибні котлети на пательні. Фото: кадр з відео

Котлети виходять ніжні, ароматні й дуже соковиті. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом, овочами або свіжим салатом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.