Котлети з риби — соковитий і ніжний рецепт приготування

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні
Котлети з риби — це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Вони виходять м’які, соковиті й ароматні, чудово смакують із будь-яким гарніром. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні рибні котлети навіть без особливого досвіду.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сухий хліб — 50 г;
- молоко — 100 мл.;
- цибуля — 200 г;
- часник — 1 зубчик;
- філе риби (хек або інша) — 600 г;
- чорний мелений перець — ¼ ч. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Сухий хліб замочити в молоці, щоб він добре розм’як. Цибулю й часник очистити та подрібнити. Філе риби пропустити через м’ясорубку разом із цибулею, часником і розмоченим хлібом.
До отриманого фаршу додати сіль і мелений перець. Добре вимісити руками, щоб маса стала однорідною й пластичною. Сформувати котлети бажаної форми та обваляти їх у борошні чи панірувальних сухарях (за бажанням).
Сковорідку розігріти з невеликою кількістю олії. Обсмажувати котлети з обох боків до золотистої скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності на слабкому вогні ще кілька хвилин.
Котлети виходять ніжні, ароматні й дуже соковиті. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом, овочами або свіжим салатом.
