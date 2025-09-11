Відео
Головна arrow Смак arrow Макарони + помідори — простий рецепт пасти вечері на кожен день arrow

Макарони + помідори — простий рецепт пасти вечері на кожен день

11 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Паста з помідорами та вершками — простий рецепт вечері
Макарони з помідорами. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Паста з помідорами та вершками — це страва, яка підкорює своєю простотою. Легкий соус зі свіжих томатів, вершків та зелені робить макарони неймовірно ніжними й ароматними. Ідеальний варіант швидкої вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • макарони — 400 г;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • вершки або домашня сметана — 100–150 мл.;
  • шпинат — жменя;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • італійські трави — дрібка.

Спосіб приготування

Помідори розрізати навпіл, зробити невеликі надрізи й залити окропом на хвилину. Потім зняти шкірку та подрібнити м'якуш.

як смачно приготувати макарони
Помідори на пательні. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковорідці з олією до прозорості. Додати подрібнений часник і швидко підрум’янити. Викласти подрібнені помідори й тушкувати кілька хвилин, поки утвориться соус. Посолити, поперчити й додати італійські трави.

рецепт макарон в соусі
Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Влити вершки або сметану, перемішати й дати соусу трохи загуснути. Додати свіжий шпинат. Макарони відварити до стану al dente, злити воду й перекласти у сковорідку з соусом.

рецепт макаронів в соусі
Соус та макарони. Фото: кадр з відео

Добре перемішати та потримати на вогні ще 1–2 хвилини, щоб вони увібрали аромат. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню або тертим сиром. Це швидка й дуже смачна вечеря на кожен день.

