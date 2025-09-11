Паста з помідорами та вершками — простий рецепт вечері

Макарони з помідорами. Фото: кадр з відео

Паста з помідорами та вершками — це страва, яка підкорює своєю простотою. Легкий соус зі свіжих томатів, вершків та зелені робить макарони неймовірно ніжними й ароматними. Ідеальний варіант швидкої вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

макарони — 400 г;

помідори — 2–3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

вершки або домашня сметана — 100–150 мл.;

шпинат — жменя;

сіль, перець — до свого смаку;

італійські трави — дрібка.

Спосіб приготування

Помідори розрізати навпіл, зробити невеликі надрізи й залити окропом на хвилину. Потім зняти шкірку та подрібнити м'якуш.

Помідори на пательні. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковорідці з олією до прозорості. Додати подрібнений часник і швидко підрум’янити. Викласти подрібнені помідори й тушкувати кілька хвилин, поки утвориться соус. Посолити, поперчити й додати італійські трави.

Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Влити вершки або сметану, перемішати й дати соусу трохи загуснути. Додати свіжий шпинат. Макарони відварити до стану al dente, злити воду й перекласти у сковорідку з соусом.

Соус та макарони. Фото: кадр з відео

Добре перемішати та потримати на вогні ще 1–2 хвилини, щоб вони увібрали аромат. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню або тертим сиром. Це швидка й дуже смачна вечеря на кожен день.

