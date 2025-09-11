Паста з помідорами та вершками — простий рецепт вечері

Макарони + помідори — простий рецепт пасти вечері на кожен день
Паста з помідорами та вершками — це страва, яка підкорює своєю простотою. Легкий соус зі свіжих томатів, вершків та зелені робить макарони неймовірно ніжними й ароматними. Ідеальний варіант швидкої вечері для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- макарони — 400 г;
- помідори — 2–3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- вершки або домашня сметана — 100–150 мл.;
- шпинат — жменя;
- сіль, перець — до свого смаку;
- італійські трави — дрібка.
Спосіб приготування
Помідори розрізати навпіл, зробити невеликі надрізи й залити окропом на хвилину. Потім зняти шкірку та подрібнити м'якуш.
Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на сковорідці з олією до прозорості. Додати подрібнений часник і швидко підрум’янити. Викласти подрібнені помідори й тушкувати кілька хвилин, поки утвориться соус. Посолити, поперчити й додати італійські трави.
Влити вершки або сметану, перемішати й дати соусу трохи загуснути. Додати свіжий шпинат. Макарони відварити до стану al dente, злити воду й перекласти у сковорідку з соусом.
Добре перемішати та потримати на вогні ще 1–2 хвилини, щоб вони увібрали аромат. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню або тертим сиром. Це швидка й дуже смачна вечеря на кожен день.
