Паста с помидорами и сливками — простой рецепт ужина

Макароны + помидоры — простой рецепт пасты ужина на каждый день
Паста с помидорами и сливками — это блюдо, которое покоряет своей простотой. Легкий соус из свежих томатов, сливок и зелени делает макароны невероятно нежными и ароматными. Идеальный вариант быстрого ужина для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- макароны — 400 г;
- помидоры — 2-3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сливки или домашняя сметана — 100-150 мл.;
- шпинат — горсть;
- соль, перец — по своему вкусу;
- итальянские травы — щепотка.
Способ приготовления
Помидоры разрезать пополам, сделать небольшие надрезы и залить кипятком на минуту. Затем снять кожицу и измельчить мякоть.
Лук нарезать кубиками, обжарить на сковородке с растительным маслом до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и быстро подрумянить. Выложить измельченные помидоры и тушить несколько минут, пока образуется соус. Посолить, поперчить и добавить итальянские травы.
Влить сливки или сметану, перемешать и дать соусу немного загустеть. Добавить свежий шпинат. Макароны отварить до состояния al dente, слить воду и переложить в сковородку с соусом.
Хорошо перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты, чтобы они впитали аромат. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью или тертым сыром. Это быстрый и очень вкусный ужин на каждый день.
