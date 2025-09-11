Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Макароны + помидоры — простой рецепт пасты ужина на каждый день arrow

Макароны + помидоры — простой рецепт пасты ужина на каждый день

11 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Паста с помидорами и сливками — простой рецепт ужина
Макароны с помидорами. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Паста с помидорами и сливками — это блюдо, которое покоряет своей простотой. Легкий соус из свежих томатов, сливок и зелени делает макароны невероятно нежными и ароматными. Идеальный вариант быстрого ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • макароны — 400 г;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сливки или домашняя сметана — 100-150 мл.;
  • шпинат — горсть;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • итальянские травы — щепотка.

Способ приготовления

Помидоры разрезать пополам, сделать небольшие надрезы и залить кипятком на минуту. Затем снять кожицу и измельчить мякоть.

як смачно приготувати макарони
Помидоры на сковороде. Фото: кадр из видео

Лук нарезать кубиками, обжарить на сковородке с растительным маслом до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и быстро подрумянить. Выложить измельченные помидоры и тушить несколько минут, пока образуется соус. Посолить, поперчить и добавить итальянские травы.

рецепт макарон в соусі
Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Влить сливки или сметану, перемешать и дать соусу немного загустеть. Добавить свежий шпинат. Макароны отварить до состояния al dente, слить воду и переложить в сковородку с соусом.

рецепт макаронів в соусі
Соус и макароны. Фото: кадр из видео

Хорошо перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты, чтобы они впитали аромат. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью или тертым сыром. Это быстрый и очень вкусный ужин на каждый день.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт помидоры паста макароны твердых сортов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации