Паста с помидорами и сливками — простой рецепт ужина

Макароны с помидорами. Фото: кадр из видео

Паста с помидорами и сливками — это блюдо, которое покоряет своей простотой. Легкий соус из свежих томатов, сливок и зелени делает макароны невероятно нежными и ароматными. Идеальный вариант быстрого ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

макароны — 400 г;

помидоры — 2-3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливки или домашняя сметана — 100-150 мл.;

шпинат — горсть;

соль, перец — по своему вкусу;

итальянские травы — щепотка.

Способ приготовления

Помидоры разрезать пополам, сделать небольшие надрезы и залить кипятком на минуту. Затем снять кожицу и измельчить мякоть.

Помидоры на сковороде. Фото: кадр из видео

Лук нарезать кубиками, обжарить на сковородке с растительным маслом до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и быстро подрумянить. Выложить измельченные помидоры и тушить несколько минут, пока образуется соус. Посолить, поперчить и добавить итальянские травы.

Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Влить сливки или сметану, перемешать и дать соусу немного загустеть. Добавить свежий шпинат. Макароны отварить до состояния al dente, слить воду и переложить в сковородку с соусом.

Соус и макароны. Фото: кадр из видео

Хорошо перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты, чтобы они впитали аромат. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью или тертым сыром. Это быстрый и очень вкусный ужин на каждый день.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.