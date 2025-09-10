Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов arrow

Печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов

10 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Печеночный рулет из простых продуктов — бюджетный рецепт закуски
Печеночный рулет. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Печеночный рулет — это настоящая находка из доступных и бюджетных продуктов. Нежные блины из печени, ароматная начинка и хрустящий кунжут создают закуску, которая выглядит празднично и на вкус невероятно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • печень куриная — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • молоко — 150 мл.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — 150 г;
  • сметана — 150 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • желатин — 10 г;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Печень очистить от пленок, нарезать и измельчить блендером до однородности. Добавить яйца, муку, снова взбить. Влить молоко, растопленное сливочное масло и ложку растительного масла, посолить и поперчить. Перемешать до однородной массы.

печінковий рулет
Измельченная печень. Фото: кадр из видео

На смазанной сковородке выпекать печеночные блины по несколько минут с каждой стороны. Они должны быть мягкие и эластичные.

що приготувати з печінки
Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Для начинки замочить желатин. Соединить майонез, сметану и измельченный чеснок. Растворенный желатин ввести в смесь, хорошо перемешать.

рецепт печінкового рулету
Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

На пищевой пленке выложить печеночные блины внахлест, каждый смазывая начинкой. Завернуть рулетом, плотно прижимая. Обернуть пленкой и охладить в холодильнике 2-3 часа.

печінковий рулет з начинкою
Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовый рулет смазать тонким слоем майонеза и обсыпать обжаренным кунжутом. Перед подачей нарезать порционными кусочками.

смачний печінковий рулет
Приготовление рулета. Фото: кадр из видео

Печеночный рулет получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Это отличная закуска для будней и праздников.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин печень рецепт закуска рулет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации