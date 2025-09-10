Печеночный рулет из простых продуктов — бюджетный рецепт закуски

Печеночный рулет. Фото: кадр из видео

Печеночный рулет — это настоящая находка из доступных и бюджетных продуктов. Нежные блины из печени, ароматная начинка и хрустящий кунжут создают закуску, которая выглядит празднично и на вкус невероятно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

печень куриная — 400 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

молоко — 150 мл.;

масло сливочное — 30 г;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

майонез — 150 г;

сметана — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

желатин — 10 г;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Печень очистить от пленок, нарезать и измельчить блендером до однородности. Добавить яйца, муку, снова взбить. Влить молоко, растопленное сливочное масло и ложку растительного масла, посолить и поперчить. Перемешать до однородной массы.

Измельченная печень. Фото: кадр из видео

На смазанной сковородке выпекать печеночные блины по несколько минут с каждой стороны. Они должны быть мягкие и эластичные.

Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Для начинки замочить желатин. Соединить майонез, сметану и измельченный чеснок. Растворенный желатин ввести в смесь, хорошо перемешать.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

На пищевой пленке выложить печеночные блины внахлест, каждый смазывая начинкой. Завернуть рулетом, плотно прижимая. Обернуть пленкой и охладить в холодильнике 2-3 часа.

Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовый рулет смазать тонким слоем майонеза и обсыпать обжаренным кунжутом. Перед подачей нарезать порционными кусочками.

Приготовление рулета. Фото: кадр из видео

Печеночный рулет получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Это отличная закуска для будней и праздников.

