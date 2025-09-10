Печеночный рулет из простых продуктов — бюджетный рецепт закуски

Печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов
Печеночный рулет — это настоящая находка из доступных и бюджетных продуктов. Нежные блины из печени, ароматная начинка и хрустящий кунжут создают закуску, которая выглядит празднично и на вкус невероятно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- печень куриная — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- молоко — 150 мл.;
- масло сливочное — 30 г;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — 150 г;
- сметана — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- желатин — 10 г;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Печень очистить от пленок, нарезать и измельчить блендером до однородности. Добавить яйца, муку, снова взбить. Влить молоко, растопленное сливочное масло и ложку растительного масла, посолить и поперчить. Перемешать до однородной массы.
На смазанной сковородке выпекать печеночные блины по несколько минут с каждой стороны. Они должны быть мягкие и эластичные.
Для начинки замочить желатин. Соединить майонез, сметану и измельченный чеснок. Растворенный желатин ввести в смесь, хорошо перемешать.
На пищевой пленке выложить печеночные блины внахлест, каждый смазывая начинкой. Завернуть рулетом, плотно прижимая. Обернуть пленкой и охладить в холодильнике 2-3 часа.
Готовый рулет смазать тонким слоем майонеза и обсыпать обжаренным кунжутом. Перед подачей нарезать порционными кусочками.
Печеночный рулет получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Это отличная закуска для будней и праздников.
