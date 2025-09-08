Видео
Домашние сосиски из фарша без оболочки — новый удобный рецепт

Домашние сосиски из фарша без оболочки — новый удобный рецепт

8 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Домашние сосиски без оболочки из фарша — простой рецепт
Домашние сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Домашние сосиски без оболочки из фарша — это удобный и простой рецепт для семейных обедов или ужинов. Они готовятся быстро, без лишних хлопот, получаются сочными и ароматными, а главное — натуральными и без дополнительных примесей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • фарш мясной — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соевый соус — 3 ч. л.;
  • перец черный молотый — 3 г;
  • кориандр молотый — 2 г;
  • куркума — 4 г;
  • паприка сладкая — 1-1,5 ч. л.;
  • паприка копченая — 0,5 ч. л.;
  • сухие пряные травы — щепотка.

Способ приготовления

Фарш соединить с мелко натертым луком и измельченным чесноком.

домашні сосиски без оболонки з фаршу
Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соевый соус и специи: черный перец, кориандр, куркуму, сладкую и копченую паприку, а также сухие травы. Тщательно вымесить массу до однородности.

соковиті домашні сосиски без оболонки з фаршу
Фарш в пищевой пленке. Фото: smakuiemo.com.ua

На пищевую пленку выкладывать порции фарша, формируя продолговатые колбаски. Завернуть плотно, завязав края, чтобы сосиски держали форму.

рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Приготовление сосисок. Фото: smakuiemo.com.ua

Заготовки опустить в кипящую воду и варить около 5 минут, пока они не схватятся. Вынуть, немного охладить и снять пленку.

простий рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Сосиски в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее довести сосиски до готовности выбранным способом: запечь в духовке при 180 °C в течение 10 минут, обжарить на сковородке до золотистой корочки или приготовить в аэрогриле.

новий рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Запеченные сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

В любом варианте они получаются нежными, сочными и очень вкусными.

