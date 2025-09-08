Домашние сосиски без оболочки из фарша — простой рецепт

Домашние сосиски из фарша без оболочки — новый удобный рецепт
Домашние сосиски без оболочки из фарша — это удобный и простой рецепт для семейных обедов или ужинов. Они готовятся быстро, без лишних хлопот, получаются сочными и ароматными, а главное — натуральными и без дополнительных примесей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- фарш мясной — 1 кг;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соевый соус — 3 ч. л.;
- перец черный молотый — 3 г;
- кориандр молотый — 2 г;
- куркума — 4 г;
- паприка сладкая — 1-1,5 ч. л.;
- паприка копченая — 0,5 ч. л.;
- сухие пряные травы — щепотка.
Способ приготовления
Фарш соединить с мелко натертым луком и измельченным чесноком.
Добавить соевый соус и специи: черный перец, кориандр, куркуму, сладкую и копченую паприку, а также сухие травы. Тщательно вымесить массу до однородности.
На пищевую пленку выкладывать порции фарша, формируя продолговатые колбаски. Завернуть плотно, завязав края, чтобы сосиски держали форму.
Заготовки опустить в кипящую воду и варить около 5 минут, пока они не схватятся. Вынуть, немного охладить и снять пленку.
Далее довести сосиски до готовности выбранным способом: запечь в духовке при 180 °C в течение 10 минут, обжарить на сковородке до золотистой корочки или приготовить в аэрогриле.
В любом варианте они получаются нежными, сочными и очень вкусными.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!