Домашние сосиски без оболочки из фарша — простой рецепт

Домашние сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашние сосиски без оболочки из фарша — это удобный и простой рецепт для семейных обедов или ужинов. Они готовятся быстро, без лишних хлопот, получаются сочными и ароматными, а главное — натуральными и без дополнительных примесей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

фарш мясной — 1 кг;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соевый соус — 3 ч. л.;

перец черный молотый — 3 г;

кориандр молотый — 2 г;

куркума — 4 г;

паприка сладкая — 1-1,5 ч. л.;

паприка копченая — 0,5 ч. л.;

сухие пряные травы — щепотка.

Способ приготовления

Фарш соединить с мелко натертым луком и измельченным чесноком.

Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соевый соус и специи: черный перец, кориандр, куркуму, сладкую и копченую паприку, а также сухие травы. Тщательно вымесить массу до однородности.

Фарш в пищевой пленке. Фото: smakuiemo.com.ua

На пищевую пленку выкладывать порции фарша, формируя продолговатые колбаски. Завернуть плотно, завязав края, чтобы сосиски держали форму.

Приготовление сосисок. Фото: smakuiemo.com.ua

Заготовки опустить в кипящую воду и варить около 5 минут, пока они не схватятся. Вынуть, немного охладить и снять пленку.

Сосиски в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее довести сосиски до готовности выбранным способом: запечь в духовке при 180 °C в течение 10 минут, обжарить на сковородке до золотистой корочки или приготовить в аэрогриле.

Запеченные сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

В любом варианте они получаются нежными, сочными и очень вкусными.

