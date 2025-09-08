Домашні сосиски без оболонки з фаршу — простий рецепт

Домашні сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашні сосиски без оболонки з фаршу — це зручний і простий рецепт для сімейних обідів чи вечерь. Вони готуються швидко, без зайвих клопотів, виходять соковитими та ароматними, а головне — натуральними й без додаткових домішок.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

фарш м’ясний — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

соєвий соус — 3 ч. л.;

перець чорний мелений — 3 г;

коріандр мелений — 2 г;

куркума — 4 г;

паприка солодка — 1–1,5 ч. л.;

паприка копчена — 0,5 ч. л.;

сухі пряні трави — дрібка.

Спосіб приготування

Фарш з’єднати з дрібно натертою цибулею та подрібненим часником.

Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соєвий соус і спеції: чорний перець, коріандр, куркуму, солодку та копчену паприку, а також сухі трави. Ретельно вимісити масу до однорідності.

Фарш в харчовій плівці. Фото: smakuiemo.com.ua

На харчову плівку викладати порції фаршу, формуючи довгасті ковбаски. Загорнути щільно, зав’язавши краї, щоб сосиски тримали форму.

Приготування сосисок. Фото: smakuiemo.com.ua

Заготовлі опустити в киплячу воду та варити близько 5 хвилин, поки вони не схопляться. Вийняти, трохи охолодити та зняти плівку.

Сосиски у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі довести сосиски до готовності у вибраний спосіб: запекти в духовці при 180 °C протягом 10 хвилин, обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки або приготувати в аерогрилі.

Запечені сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

У будь-якому варіанті вони виходять ніжними, соковитими й дуже смачними.

