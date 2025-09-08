Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Домашні сосиски з фаршу без оболонки — новий зручний рецепт arrow

Домашні сосиски з фаршу без оболонки — новий зручний рецепт

8 вересня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Домашні сосиски без оболонки з фаршу — простий рецепт
Домашні сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Домашні сосиски без оболонки з фаршу — це зручний і простий рецепт для сімейних обідів чи вечерь. Вони готуються швидко, без зайвих клопотів, виходять соковитими та ароматними, а головне — натуральними й без додаткових домішок.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш м’ясний — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • соєвий соус — 3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 3 г;
  • коріандр мелений — 2 г;
  • куркума — 4 г;
  • паприка солодка — 1–1,5 ч. л.;
  • паприка копчена — 0,5 ч. л.;
  • сухі пряні трави — дрібка.

Спосіб приготування

Фарш з’єднати з дрібно натертою цибулею та подрібненим часником.

домашні сосиски без оболонки з фаршу
Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соєвий соус і спеції: чорний перець, коріандр, куркуму, солодку та копчену паприку, а також сухі трави. Ретельно вимісити масу до однорідності.

соковиті домашні сосиски без оболонки з фаршу
Фарш в харчовій плівці. Фото: smakuiemo.com.ua

На харчову плівку викладати порції фаршу, формуючи довгасті ковбаски. Загорнути щільно, зав’язавши краї, щоб сосиски тримали форму.

рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Приготування сосисок. Фото: smakuiemo.com.ua

Заготовлі опустити в киплячу воду та варити близько 5 хвилин, поки вони не схопляться. Вийняти, трохи охолодити та зняти плівку.

простий рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Сосиски у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі довести сосиски до готовності у вибраний спосіб: запекти в духовці при 180 °C протягом 10 хвилин, обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки або приготувати в аерогрилі.

новий рецепт домашніх сосисок без оболонки з фаршу
Запечені сосиски. Фото: smakuiemo.com.ua

У будь-якому варіанті вони виходять ніжними, соковитими й дуже смачними.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш сосиски
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації