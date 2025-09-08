Домашні сосиски без оболонки з фаршу — простий рецепт

Домашні сосиски з фаршу без оболонки — новий зручний рецепт
Домашні сосиски без оболонки з фаршу — це зручний і простий рецепт для сімейних обідів чи вечерь. Вони готуються швидко, без зайвих клопотів, виходять соковитими та ароматними, а головне — натуральними й без додаткових домішок.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- фарш м’ясний — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- соєвий соус — 3 ч. л.;
- перець чорний мелений — 3 г;
- коріандр мелений — 2 г;
- куркума — 4 г;
- паприка солодка — 1–1,5 ч. л.;
- паприка копчена — 0,5 ч. л.;
- сухі пряні трави — дрібка.
Спосіб приготування
Фарш з’єднати з дрібно натертою цибулею та подрібненим часником.
Додати соєвий соус і спеції: чорний перець, коріандр, куркуму, солодку та копчену паприку, а також сухі трави. Ретельно вимісити масу до однорідності.
На харчову плівку викладати порції фаршу, формуючи довгасті ковбаски. Загорнути щільно, зав’язавши краї, щоб сосиски тримали форму.
Заготовлі опустити в киплячу воду та варити близько 5 хвилин, поки вони не схопляться. Вийняти, трохи охолодити та зняти плівку.
Далі довести сосиски до готовності у вибраний спосіб: запекти в духовці при 180 °C протягом 10 хвилин, обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки або приготувати в аерогрилі.
У будь-якому варіанті вони виходять ніжними, соковитими й дуже смачними.
