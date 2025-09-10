Печінковий рулет із простих продуктів — бюджетний рецепт закуски

Печінковий рулет. Фото: кадр з відео

Печінковий рулет — це справжня знахідка з доступних і бюджетних продуктів. Ніжні млинці з печінки, ароматна начинка й хрусткий кунжут створюють закуску, яка виглядає святково та смакує неймовірно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

печінка куряча — 400 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

молоко — 150 мл;

масло вершкове — 30 г;

олія рослинна — 1 ст. л.;

сіль, перець — на смак;

майонез — 150 г;

сметана — 150 г;

часник — 1 зубчик;

желатин — 10 г;

кунжут — для посипки.

Спосіб приготування

Печінку очистити від плівок, нарізати й подрібнити блендером до однорідності. Додати яйця, борошно, знову збити. Влити молоко, розтоплене вершкове масло та ложку рослинної олії, посолити й поперчити. Перемішати до однорідної маси.

Подрібнена печінка. Фото: кадр з відео

На змащеній сковорідці випікати печінкові млинці по кілька хвилин із кожного боку. Вони мають бути м’які та еластичні.

Печінкові оладки. Фото: кадр з відео

Для начинки замочити желатин. З’єднати майонез, сметану й подрібнений часник. Розчинений желатин ввести в суміш, добре перемішати.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

На харчовій плівці викласти печінкові млинці внахлист, кожен змащуючи начинкою. Загорнути рулетом, щільно притискаючи. Обернути плівкою та охолодити у холодильнику 2–3 години.

Печінкові оладки. Фото: кадр з відео

Готовий рулет змастити тонким шаром майонезу й обсипати обсмаженим кунжутом. Перед подачею нарізати порційними шматочками.

Приготування рулету. Фото: кадр з відео

Печінковий рулет виходить ніжним, ароматним і дуже апетитним. Це відмінна закуска для буднів і свят.

