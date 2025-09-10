Печінковий рулет із простих продуктів — бюджетний рецепт закуски

Печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів
Печінковий рулет — це справжня знахідка з доступних і бюджетних продуктів. Ніжні млинці з печінки, ароматна начинка й хрусткий кунжут створюють закуску, яка виглядає святково та смакує неймовірно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- печінка куряча — 400 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- молоко — 150 мл;
- масло вершкове — 30 г;
- олія рослинна — 1 ст. л.;
- сіль, перець — на смак;
- майонез — 150 г;
- сметана — 150 г;
- часник — 1 зубчик;
- желатин — 10 г;
- кунжут — для посипки.
Спосіб приготування
Печінку очистити від плівок, нарізати й подрібнити блендером до однорідності. Додати яйця, борошно, знову збити. Влити молоко, розтоплене вершкове масло та ложку рослинної олії, посолити й поперчити. Перемішати до однорідної маси.
На змащеній сковорідці випікати печінкові млинці по кілька хвилин із кожного боку. Вони мають бути м’які та еластичні.
Для начинки замочити желатин. З’єднати майонез, сметану й подрібнений часник. Розчинений желатин ввести в суміш, добре перемішати.
На харчовій плівці викласти печінкові млинці внахлист, кожен змащуючи начинкою. Загорнути рулетом, щільно притискаючи. Обернути плівкою та охолодити у холодильнику 2–3 години.
Готовий рулет змастити тонким шаром майонезу й обсипати обсмаженим кунжутом. Перед подачею нарізати порційними шматочками.
Печінковий рулет виходить ніжним, ароматним і дуже апетитним. Це відмінна закуска для буднів і свят.
