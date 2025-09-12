Котлеты из рыбы — сочный и нежный рецепт приготовления

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные
Котлеты из рыбы — это блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они получаются мягкие, сочные и ароматные, отлично сочетаются с любым гарниром. Этот простой рецепт поможет вам приготовить идеальные рыбные котлеты даже без особого опыта.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сухой хлеб — 50 г;
- молоко — 100 мл.;
- лук — 200 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- филе рыбы (хек или другая) — 600 г;
- черный молотый перец — ¼ ч. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сухой хлеб замочить в молоке, чтобы он хорошо размяк. Лук и чеснок очистить и измельчить. Филе рыбы пропустить через мясорубку вместе с луком, чесноком и размоченным хлебом.
К полученному фаршу добавить соль и молотый перец. Хорошо вымесить руками, чтобы масса стала однородной и пластичной. Сформировать котлеты желаемой формы и обвалять их в муке или панировочных сухарях (по желанию).
Сковородку разогреть с небольшим количеством масла. Обжаривать котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне еще несколько минут.
Котлеты получаются нежные, ароматные и очень сочные. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом, овощами или свежим салатом.
