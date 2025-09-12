Видео
Главная arrow Вкус arrow Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные arrow

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные

12 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Котлеты из рыбы — сочный и нежный рецепт приготовления
Рыбные котлеты. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Котлеты из рыбы — это блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они получаются мягкие, сочные и ароматные, отлично сочетаются с любым гарниром. Этот простой рецепт поможет вам приготовить идеальные рыбные котлеты даже без особого опыта.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сухой хлеб — 50 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • лук — 200 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • филе рыбы (хек или другая) — 600 г;
  • черный молотый перец — ¼ ч. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сухой хлеб замочить в молоке, чтобы он хорошо размяк. Лук и чеснок очистить и измельчить. Филе рыбы пропустить через мясорубку вместе с луком, чесноком и размоченным хлебом.

рецепт рибних котлет
Филе хека. Фото: кадр из видео

К полученному фаршу добавить соль и молотый перец. Хорошо вымесить руками, чтобы масса стала однородной и пластичной. Сформировать котлеты желаемой формы и обвалять их в муке или панировочных сухарях (по желанию).

рибні котлети з хека
Рыбная котлета. Фото: кадр из видео

Сковородку разогреть с небольшим количеством масла. Обжаривать котлеты с обеих сторон до золотистой корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне еще несколько минут.

як приготувати рибні котлети
Рыбные котлеты на сковороде. Фото: кадр из видео

Котлеты получаются нежные, ароматные и очень сочные. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом, овощами или свежим салатом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рыба рецепт котлеты хек
