Фаршированная тыква с фаршем — быстрый и сытный рецепт на ужин

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин
Если вы ищете легкое, но сытное блюдо на ужин, эта фаршированная тыква станет настоящей находкой. Нежная мякоть тыквы и ароматная говядина с пряностями и расплавленным сыром делают блюдо аппетитным и насыщенным. Готовить легко, а результат порадует всю семью.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыквы — 2 шт., по 870 г;
- масло для смазывания;
- соль и черный перец — по своему вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- луковица — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- говяжий фарш — 600 г;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- базилик — 1 ч. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- хлопья чили — по желанию;
- пармезан тертый — 20 г, по желанию;
- твердый сыр — 70-100 г.
Способ приготовления
Тыквы разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами.
Смазать мякоть маслом, посолить, поперчить и выложить на противень срезом вверх. Запекать в духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до мягкости.
На сковороде разогреть масло, обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить чеснок и жарить еще минуту.
Добавить говяжий фарш, посолить, поперчить, всыпать паприку и базилик.
Жарить до готовности мяса, добавить томатную пасту и по желанию хлопья чили, перемешать. Можно добавить немного тертого пармезана для насыщенного вкуса.
Запеченную тыкву наполнить подготовленной начинкой, сверху посыпать тертым твердым сыром. Вернуть в духовку еще на 10-15 минут до расплавления сыра и появления золотистой корочки. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.
