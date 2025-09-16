Видео
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин

16 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Фаршированная тыква с фаршем — быстрый и сытный рецепт на ужин
Фаршированная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы ищете легкое, но сытное блюдо на ужин, эта фаршированная тыква станет настоящей находкой. Нежная мякоть тыквы и ароматная говядина с пряностями и расплавленным сыром делают блюдо аппетитным и насыщенным. Готовить легко, а результат порадует всю семью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • тыквы — 2 шт., по 870 г;
  • масло для смазывания;
  • соль и черный перец — по своему вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • луковица — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • говяжий фарш — 600 г;
  • соль — 1 ч. л. с горкой;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • базилик — 1 ч. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • хлопья чили — по желанию;
  • пармезан тертый — 20 г, по желанию;
  • твердый сыр — 70-100 г.

Способ приготовления

Тыквы разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами.

як приготувати гаруз
Подготовка тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Смазать мякоть маслом, посолить, поперчить и выложить на противень срезом вверх. Запекать в духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до мягкости.

рецепт фаршированого гарбуза
Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть масло, обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить чеснок и жарить еще минуту.

приготування гарбуза
Запеченные тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить говяжий фарш, посолить, поперчить, всыпать паприку и базилик.

рецепт гарбуза з фаршем
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить до готовности мяса, добавить томатную пасту и по желанию хлопья чили, перемешать. Можно добавить немного тертого пармезана для насыщенного вкуса.

запечений гарбуз з фаршем та сиром
Готовое блюдо Фото: smakuiemo.com.ua

Запеченную тыкву наполнить подготовленной начинкой, сверху посыпать тертым твердым сыром. Вернуть в духовку еще на 10-15 минут до расплавления сыра и появления золотистой корочки. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.

тыква Ужин рецепт Украинская кухня мясной фарш
