Фаршированная тыква с фаршем — быстрый и сытный рецепт на ужин

Фаршированная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете легкое, но сытное блюдо на ужин, эта фаршированная тыква станет настоящей находкой. Нежная мякоть тыквы и ароматная говядина с пряностями и расплавленным сыром делают блюдо аппетитным и насыщенным. Готовить легко, а результат порадует всю семью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тыквы — 2 шт., по 870 г;

масло для смазывания;

соль и черный перец — по своему вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

говяжий фарш — 600 г;

соль — 1 ч. л. с горкой;

черный перец — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

базилик — 1 ч. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

хлопья чили — по желанию;

пармезан тертый — 20 г, по желанию;

твердый сыр — 70-100 г.

Способ приготовления

Тыквы разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами.

Подготовка тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Смазать мякоть маслом, посолить, поперчить и выложить на противень срезом вверх. Запекать в духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до мягкости.

Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть масло, обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить чеснок и жарить еще минуту.

Запеченные тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить говяжий фарш, посолить, поперчить, всыпать паприку и базилик.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить до готовности мяса, добавить томатную пасту и по желанию хлопья чили, перемешать. Можно добавить немного тертого пармезана для насыщенного вкуса.

Готовое блюдо Фото: smakuiemo.com.ua

Запеченную тыкву наполнить подготовленной начинкой, сверху посыпать тертым твердым сыром. Вернуть в духовку еще на 10-15 минут до расплавления сыра и появления золотистой корочки. Подавать горячим, украсив свежей зеленью.

