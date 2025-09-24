Новый рецепт вместо котлет — блюдо из фарша в духовке за 30 минут

Запеченная котлета. Фото: кадр из видео

Новый рецепт вместо котлет — это быстрая идея для ужина, которая понравится всей семье. Сочный фарш, нежный соус, расплавленный сыр и ароматные помидоры создают аппетитное блюдо, которое легко приготовить в духовке за полчаса. Такой вариант прекрасно заменит классические котлеты и разнообразит ваше меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится (на 4 порции по 150 г):

свиной фарш — 600 г;

соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, паприка — по своему вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

сыр (моцарелла или другой твердый) — 120 г;

помидор — 1-2 шт.;

сушеный базилик — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свиной фарш приправить солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой. Хорошо вымесить до однородной консистенции. Поделить фарш на 4 равные части и сформировать на пергаменте плоские котлеты любой формы.

Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Приготовить соус: смешать сметану, майонез и горчицу, добавить щепотку соли. Намазать каждую котлету соусом, равномерно распределив по поверхности. Посыпать сыром, сверху выложить кружочки помидоров, слегка присолить и присыпать сушеным базиликом. Завершить еще одним тонким слоем сыра.

Фарш и сыр. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 200 °C примерно 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — котлеты получаются сочными внутри, с нежной сырной шапочкой и ароматом свежих томатов.

