Видео

Новый рецепт вместо котлет — ужин за 30 минут из фарша

Дата публикации 24 сентября 2025 21:44
Новый рецепт вместо котлет — блюдо из фарша в духовке за 30 минут
Запеченная котлета. Фото: кадр из видео

Новый рецепт вместо котлет — это быстрая идея для ужина, которая понравится всей семье. Сочный фарш, нежный соус, расплавленный сыр и ароматные помидоры создают аппетитное блюдо, которое легко приготовить в духовке за полчаса. Такой вариант прекрасно заменит классические котлеты и разнообразит ваше меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится (на 4 порции по 150 г):

  • свиной фарш — 600 г;
  • соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, паприка — по своему вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • сыр (моцарелла или другой твердый) — 120 г;
  • помидор — 1-2 шт.;
  • сушеный базилик — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свиной фарш приправить солью, перцем, сушеным чесноком и паприкой. Хорошо вымесить до однородной консистенции. Поделить фарш на 4 равные части и сформировать на пергаменте плоские котлеты любой формы.

рецепт котлет в духовці
Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Приготовить соус: смешать сметану, майонез и горчицу, добавить щепотку соли. Намазать каждую котлету соусом, равномерно распределив по поверхности. Посыпать сыром, сверху выложить кружочки помидоров, слегка присолить и присыпать сушеным базиликом. Завершить еще одним тонким слоем сыра.

котлети з начинкою в духовці
Фарш и сыр. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 200 °C примерно 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

рецепт котлет в духовці за 30 хвилин
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — котлеты получаются сочными внутри, с нежной сырной шапочкой и ароматом свежих томатов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт котлеты мясной фарш духовка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
