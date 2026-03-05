Пирожки с капустой на воде и молоке — рецепт быстрого дрожжевого теста для жарки

Пирожки с капустой — рецепт тесто из 250 мл воды и 250 мл молока
Пирожки с капустой на дрожжевом тесте из воды и молока получаются особенно пышными и румяными. Простое сочетание ингредиентов позволяет быстро приготовить удачное тесто, которое хорошо растет во время жарки и не впитывает лишнее масло.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 250 мл.;
- вода теплая — 250 мл.;
- сахар — 0,5 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло — 4 ст. л.;
- водка — 3 ст. л.;
- дрожжи прессованные — 27 г;
- мука — приблизительно 750 г.
Для начинки:
- капуста тушеная — по вкусу;
- масло — примерно 1,2 л для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить теплое молоко и теплую воду. Добавить сахар, соль, масло, водку и прессованные дрожжи. Тщательно перемешать до растворения дрожжей.
Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Количество муки регулировать в зависимости от ее качества.
Рабочую поверхность слегка присыпать мукой, разделить тесто на порционные кусочки и сформировать шарики. Оставить на 10 минут для отдыха.
Каждый шарик слегка раскатать, выложить начинку из тушеной капусты и сформировать пирожок, хорошо защипывая края. На поверхности теста должно быть минимальное количество муки.
В глубокой сковороде или казане разогреть достаточное количество масла. Проверить готовность масла небольшим кусочком теста — если он быстро всплывает и подрумянивается, можно жарить.
Обжаривать пирожки партиями до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пирожки получаются пышными, румяными и очень вкусными.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!