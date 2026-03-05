Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Пирожки с капустой — рецепт тесто из 250 мл воды и 250 мл молока

Пирожки с капустой — рецепт тесто из 250 мл воды и 250 мл молока

Дата публикации 5 марта 2026 21:03
Пирожки с капустой на воде и молоке — рецепт быстрого дрожжевого теста для жарки
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Пирожки с капустой на дрожжевом тесте из воды и молока получаются особенно пышными и румяными. Простое сочетание ингредиентов позволяет быстро приготовить удачное тесто, которое хорошо растет во время жарки и не впитывает лишнее масло.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко теплое — 250 мл.;
  • вода теплая — 250 мл.;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • масло — 4 ст. л.;
  • водка — 3 ст. л.;
  • дрожжи прессованные — 27 г;
  • мука — приблизительно 750 г.

Для начинки:

  • капуста тушеная — по вкусу;
  • масло — примерно 1,2 л для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить теплое молоко и теплую воду. Добавить сахар, соль, масло, водку и прессованные дрожжи. Тщательно перемешать до растворения дрожжей.

Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Количество муки регулировать в зависимости от ее качества.

Рабочую поверхность слегка присыпать мукой, разделить тесто на порционные кусочки и сформировать шарики. Оставить на 10 минут для отдыха.

Каждый шарик слегка раскатать, выложить начинку из тушеной капусты и сформировать пирожок, хорошо защипывая края. На поверхности теста должно быть минимальное количество муки.

В глубокой сковороде или казане разогреть достаточное количество масла. Проверить готовность масла небольшим кусочком теста — если он быстро всплывает и подрумянивается, можно жарить.

рецепт пиріжків з капустою
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать пирожки партиями до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пирожки получаются пышными, румяными и очень вкусными.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

капуста рецепт выпечка тесто пирожки
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
