Пирожки с капустой на воде и молоке — рецепт быстрого дрожжевого теста для жарки

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Пирожки с капустой на дрожжевом тесте из воды и молока получаются особенно пышными и румяными. Простое сочетание ингредиентов позволяет быстро приготовить удачное тесто, которое хорошо растет во время жарки и не впитывает лишнее масло.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко теплое — 250 мл.;

вода теплая — 250 мл.;

сахар — 0,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

масло — 4 ст. л.;

водка — 3 ст. л.;

дрожжи прессованные — 27 г;

мука — приблизительно 750 г.

Для начинки:

капуста тушеная — по вкусу;

масло — примерно 1,2 л для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить теплое молоко и теплую воду. Добавить сахар, соль, масло, водку и прессованные дрожжи. Тщательно перемешать до растворения дрожжей.

Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Количество муки регулировать в зависимости от ее качества.

Рабочую поверхность слегка присыпать мукой, разделить тесто на порционные кусочки и сформировать шарики. Оставить на 10 минут для отдыха.

Каждый шарик слегка раскатать, выложить начинку из тушеной капусты и сформировать пирожок, хорошо защипывая края. На поверхности теста должно быть минимальное количество муки.

В глубокой сковороде или казане разогреть достаточное количество масла. Проверить готовность масла небольшим кусочком теста — если он быстро всплывает и подрумянивается, можно жарить.

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать пирожки партиями до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пирожки получаются пышными, румяными и очень вкусными.

