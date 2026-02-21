Пирожки с капустой на кефире — правильный рецепт с тонким тестом и щедрой начинкой

Рецепт пирожков с капустой — много начинки и тесто на кефире
Если вы ищете идеальные пирожки с капустой, где теста минимум, а начинки максимум — этот рецепт именно для вас. Нежное тесто на кефире получается мягким и воздушным, а сочная начинка с легкой пикантной ноткой делает выпечку по-настоящему домашней и аппетитной.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- кефир — 130 г;
- сметана 25% — 25 г;
- желток — 13 г;
- сахар — 10 г;
- соль — 2 г;
- сода — на кончике чайной ложки;
- масло подсолнечное без запаха — 5 г.
Для начинки:
- капуста свежая — 150 г;
- капуста квашеная — 150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- сливочное масло — 20 г;
- черный перец — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- сладкий соус чили — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске смешайте муку с сахаром, солью и содой. Добавьте кефир, сметану, желток и подсолнечное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте шар, заверните в пакет или пищевую пленку и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.
Для начинки разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и добавьте кусочек сливочного масла. Когда масло растает, выложите мелко нарезанный лук, квашеную и нашинкованную свежую капусту. Обжаривайте несколько минут, после чего добавьте немного капустного рассола и воды, чтобы начинка хорошо протушилась и стала мягкой. Приправьте черным перцем. В конце добавьте измельченный укроп и немного сладкого соуса чили для легкой пикантности. Перемешайте и дайте начинке остыть.
Тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте в кружочки. В центр каждого выложите щедрую порцию капустной начинки. Аккуратно соедините края, формируя пирожки. Жарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
