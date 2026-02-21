Видео
Україна
Рецепт пирожков с капустой — много начинки и тесто на кефире

Дата публикации 21 февраля 2026 01:04
Пирожки с капустой на кефире — правильный рецепт с тонким тестом и щедрой начинкой
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете идеальные пирожки с капустой, где теста минимум, а начинки максимум — этот рецепт именно для вас. Нежное тесто на кефире получается мягким и воздушным, а сочная начинка с легкой пикантной ноткой делает выпечку по-настоящему домашней и аппетитной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • кефир — 130 г;
  • сметана 25% — 25 г;
  • желток — 13 г;
  • сахар — 10 г;
  • соль — 2 г;
  • сода — на кончике чайной ложки;
  • масло подсолнечное без запаха — 5 г.

Для начинки:

  • капуста свежая — 150 г;
  • капуста квашеная — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • сливочное масло — 20 г;
  • черный перец — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • сладкий соус чили — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте муку с сахаром, солью и содой. Добавьте кефир, сметану, желток и подсолнечное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте шар, заверните в пакет или пищевую пленку и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

пиріжки з капустою
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и добавьте кусочек сливочного масла. Когда масло растает, выложите мелко нарезанный лук, квашеную и нашинкованную свежую капусту. Обжаривайте несколько минут, после чего добавьте немного капустного рассола и воды, чтобы начинка хорошо протушилась и стала мягкой. Приправьте черным перцем. В конце добавьте измельченный укроп и немного сладкого соуса чили для легкой пикантности. Перемешайте и дайте начинке остыть.

рецепт пиріжків з капустою
Пирожок с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте в кружочки. В центр каждого выложите щедрую порцию капустной начинки. Аккуратно соедините края, формируя пирожки. Жарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
