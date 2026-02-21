Пирожки с капустой на кефире — правильный рецепт с тонким тестом и щедрой начинкой

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете идеальные пирожки с капустой, где теста минимум, а начинки максимум — этот рецепт именно для вас. Нежное тесто на кефире получается мягким и воздушным, а сочная начинка с легкой пикантной ноткой делает выпечку по-настоящему домашней и аппетитной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 200 г;

кефир — 130 г;

сметана 25% — 25 г;

желток — 13 г;

сахар — 10 г;

соль — 2 г;

сода — на кончике чайной ложки;

масло подсолнечное без запаха — 5 г.

Для начинки:

капуста свежая — 150 г;

капуста квашеная — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

масло — для жарки;

сливочное масло — 20 г;

черный перец — по вкусу;

укроп — по вкусу;

сладкий соус чили — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте муку с сахаром, солью и содой. Добавьте кефир, сметану, желток и подсолнечное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте шар, заверните в пакет или пищевую пленку и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и добавьте кусочек сливочного масла. Когда масло растает, выложите мелко нарезанный лук, квашеную и нашинкованную свежую капусту. Обжаривайте несколько минут, после чего добавьте немного капустного рассола и воды, чтобы начинка хорошо протушилась и стала мягкой. Приправьте черным перцем. В конце добавьте измельченный укроп и немного сладкого соуса чили для легкой пикантности. Перемешайте и дайте начинке остыть.

Пирожок с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте в кружочки. В центр каждого выложите щедрую порцию капустной начинки. Аккуратно соедините края, формируя пирожки. Жарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

