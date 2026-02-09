Видео
Пирог с капустой, невозможно испортить — смешать и в духовку

Пирог с капустой, невозможно испортить — смешать и в духовку

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 01:04
Пирог с капустой, который невозможно испортить — простой рецепт в духовке
Пирог с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог с капустой — настоящая находка для ежедневного меню. Он готовится без сложных этапов, не требует замешивания теста и всегда получается удачным. Достаточно смешать ингредиенты, переложить в форму и отправить в духовку — результат приятно удивит нежной текстурой и румяной корочкой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 600 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • майонез — 100 г;
  • манка — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • панировочные сухари — 1-1,5 ст. л.;
  • растительное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, переложить в большую миску, добавить соль и хорошо помять руками. Она должна стать мягкой и пустить сок — именно это сделает пирог сочным и нежным после запекания.

рецепт пирога з капустою
Нарезная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить яйца, сметану и майонез и перемешать до полной однородности. Добавить черный перец и манку, еще раз тщательно перемешать, чтобы масса была гладкой, без комочков.

пиріг з капустою
Яйца и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученную заливку добавить к капусте и аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распределился. Оставить смесь на несколько минут, чтобы манка слегка набухла, а капуста впитала вкусы. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить капустную массу и разровнять поверхность. Посыпать сверху панировочными сухарями — они создадут аппетитную золотистую корочку.

рецепт пирога з капустою в духовці
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать пирог в духовке при температуре 180 °C в течение 50-60 минут до румяного цвета. После приготовления дать блюду немного остыть, чтобы его было удобно нарезать.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

