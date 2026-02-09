Пирог с капустой, который невозможно испортить — простой рецепт в духовке

Пирог с капустой, невозможно испортить — смешать и в духовку
Этот пирог с капустой — настоящая находка для ежедневного меню. Он готовится без сложных этапов, не требует замешивания теста и всегда получается удачным. Достаточно смешать ингредиенты, переложить в форму и отправить в духовку — результат приятно удивит нежной текстурой и румяной корочкой.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 600 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 200 г;
- майонез — 100 г;
- манка — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- панировочные сухари — 1-1,5 ст. л.;
- растительное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Капусту тонко нашинковать, переложить в большую миску, добавить соль и хорошо помять руками. Она должна стать мягкой и пустить сок — именно это сделает пирог сочным и нежным после запекания.
В отдельной миске соединить яйца, сметану и майонез и перемешать до полной однородности. Добавить черный перец и манку, еще раз тщательно перемешать, чтобы масса была гладкой, без комочков.
Полученную заливку добавить к капусте и аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распределился. Оставить смесь на несколько минут, чтобы манка слегка набухла, а капуста впитала вкусы. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить капустную массу и разровнять поверхность. Посыпать сверху панировочными сухарями — они создадут аппетитную золотистую корочку.
Запекать пирог в духовке при температуре 180 °C в течение 50-60 минут до румяного цвета. После приготовления дать блюду немного остыть, чтобы его было удобно нарезать.
