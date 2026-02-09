Пирог с капустой, который невозможно испортить — простой рецепт в духовке

Пирог с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог с капустой — настоящая находка для ежедневного меню. Он готовится без сложных этапов, не требует замешивания теста и всегда получается удачным. Достаточно смешать ингредиенты, переложить в форму и отправить в духовку — результат приятно удивит нежной текстурой и румяной корочкой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 600 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 200 г;

майонез — 100 г;

манка — 2-3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

панировочные сухари — 1-1,5 ст. л.;

растительное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, переложить в большую миску, добавить соль и хорошо помять руками. Она должна стать мягкой и пустить сок — именно это сделает пирог сочным и нежным после запекания.

Нарезная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить яйца, сметану и майонез и перемешать до полной однородности. Добавить черный перец и манку, еще раз тщательно перемешать, чтобы масса была гладкой, без комочков.

Яйца и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученную заливку добавить к капусте и аккуратно перемешать, чтобы соус равномерно распределился. Оставить смесь на несколько минут, чтобы манка слегка набухла, а капуста впитала вкусы. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить капустную массу и разровнять поверхность. Посыпать сверху панировочными сухарями — они создадут аппетитную золотистую корочку.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать пирог в духовке при температуре 180 °C в течение 50-60 минут до румяного цвета. После приготовления дать блюду немного остыть, чтобы его было удобно нарезать.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась