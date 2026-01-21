Видео
Україна
Видео

Пирог на сковороде с мясной начинкой — рецепт за 20 минут

Пирог на сковороде с мясной начинкой — рецепт за 20 минут

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 04:44
Пирог на сковороде за 20 минут — быстрый рецепт без духовки
Пирог с мясной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Пирог на сковороде с мясной начинкой — настоящая находка, когда хочется чего-то сытного и домашнего без лишних хлопот. Он готовится быстро, получается мягким, сочным и отлично держит форму. Такой рецепт идеально подходит для быстрого ужина или обеда из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • майонез — 100 г;
  • соль — 5 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • мука — 250 г.

Для начинки:

  • отварное мясо — 400 г;
  • репчатый лук — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 80 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • растительное масло — 20 г;
  • бульон — 100 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • смесь итальянских трав — 1 ч. л.

Способ приготовления

Репчатый лук мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло вместе с растительным маслом, добавить лук и обжарить до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Отварное мясо измельчить блендером или очень мелко нарезать. Добавить к обжаренному луку, влить бульон и хорошо перемешать, чтобы начинка стала сочной. Зеленый лук мелко нарезать, вареные яйца измельчить ножом и добавить к мясной массе. Посолить, приправить сушеным чесноком и итальянскими травами, тщательно перемешать.

Дно сковороды застелить пергаментом. Для теста яйца соединить со сметаной и майонезом, добавить соль и перемешать до однородности. Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить к жидкой основе, влить молоко и замесить густое, но мягкое тесто без комочков.

рецепт солоного пирога на пательні
Пирог на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теста выложить на дно подготовленной сковороды и равномерно распределить. Сверху выложить всю начинку, аккуратно разровнять и накрыть оставшимся тестом, закрывая ее полностью.

рецепт м'ясного пирога на сковороді
Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить пирог на минимальном огне примерно 15-20 минут, пока низ хорошо пропечется. Затем накрыть пирог пергаментом, осторожно перевернуть с помощью тарелки и вернуть на сковороду. Продолжить выпекать под крышкой еще около 15 минут до полной готовности. Готовый пирог снять со сковороды, дать немного остыть и нарезать порционными кусками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

мясо пирог рецепт тесто без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
