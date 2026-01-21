Пирог на сковороде за 20 минут — быстрый рецепт без духовки

Пирог на сковороде с мясной начинкой — рецепт за 20 минут
Пирог на сковороде с мясной начинкой — настоящая находка, когда хочется чего-то сытного и домашнего без лишних хлопот. Он готовится быстро, получается мягким, сочным и отлично держит форму. Такой рецепт идеально подходит для быстрого ужина или обеда из доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 150 г;
- майонез — 100 г;
- соль — 5 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- молоко — 2 ст. л.;
- мука — 250 г.
Для начинки:
- отварное мясо — 400 г;
- репчатый лук — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- зеленый лук — 80 г;
- сливочное масло — 30 г;
- растительное масло — 20 г;
- бульон — 100 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- смесь итальянских трав — 1 ч. л.
Способ приготовления
Репчатый лук мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло вместе с растительным маслом, добавить лук и обжарить до мягкости и легкого золотистого оттенка.
Отварное мясо измельчить блендером или очень мелко нарезать. Добавить к обжаренному луку, влить бульон и хорошо перемешать, чтобы начинка стала сочной. Зеленый лук мелко нарезать, вареные яйца измельчить ножом и добавить к мясной массе. Посолить, приправить сушеным чесноком и итальянскими травами, тщательно перемешать.
Дно сковороды застелить пергаментом. Для теста яйца соединить со сметаной и майонезом, добавить соль и перемешать до однородности. Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить к жидкой основе, влить молоко и замесить густое, но мягкое тесто без комочков.
Половину теста выложить на дно подготовленной сковороды и равномерно распределить. Сверху выложить всю начинку, аккуратно разровнять и накрыть оставшимся тестом, закрывая ее полностью.
Накрыть сковороду крышкой и готовить пирог на минимальном огне примерно 15-20 минут, пока низ хорошо пропечется. Затем накрыть пирог пергаментом, осторожно перевернуть с помощью тарелки и вернуть на сковороду. Продолжить выпекать под крышкой еще около 15 минут до полной готовности. Готовый пирог снять со сковороды, дать немного остыть и нарезать порционными кусками.
