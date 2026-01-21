Пирог на сковороде за 20 минут — быстрый рецепт без духовки

Пирог с мясной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Пирог на сковороде с мясной начинкой — настоящая находка, когда хочется чего-то сытного и домашнего без лишних хлопот. Он готовится быстро, получается мягким, сочным и отлично держит форму. Такой рецепт идеально подходит для быстрого ужина или обеда из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сметана — 150 г;

майонез — 100 г;

соль — 5 г;

разрыхлитель — 8 г;

молоко — 2 ст. л.;

мука — 250 г.

Для начинки:

отварное мясо — 400 г;

репчатый лук — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

зеленый лук — 80 г;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 20 г;

бульон — 100 мл.;

соль — по своему вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

смесь итальянских трав — 1 ч. л.

Способ приготовления

Репчатый лук мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло вместе с растительным маслом, добавить лук и обжарить до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Отварное мясо измельчить блендером или очень мелко нарезать. Добавить к обжаренному луку, влить бульон и хорошо перемешать, чтобы начинка стала сочной. Зеленый лук мелко нарезать, вареные яйца измельчить ножом и добавить к мясной массе. Посолить, приправить сушеным чесноком и итальянскими травами, тщательно перемешать.

Дно сковороды застелить пергаментом. Для теста яйца соединить со сметаной и майонезом, добавить соль и перемешать до однородности. Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить к жидкой основе, влить молоко и замесить густое, но мягкое тесто без комочков.

Пирог на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теста выложить на дно подготовленной сковороды и равномерно распределить. Сверху выложить всю начинку, аккуратно разровнять и накрыть оставшимся тестом, закрывая ее полностью.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть сковороду крышкой и готовить пирог на минимальном огне примерно 15-20 минут, пока низ хорошо пропечется. Затем накрыть пирог пергаментом, осторожно перевернуть с помощью тарелки и вернуть на сковороду. Продолжить выпекать под крышкой еще около 15 минут до полной готовности. Готовый пирог снять со сковороды, дать немного остыть и нарезать порционными кусками.

