Пиріг на сковороді за 20 хвилин — швидкий рецепт без духовки

Пиріг з м'ясною начинкою.

Пиріг на сковороді з м’ясною начинкою — справжня знахідка, коли хочеться чогось ситного та домашнього без зайвих клопотів. Він готується швидко, виходить м’яким, соковитим і чудово тримає форму. Такий рецепт ідеально підходить для швидкої вечері або обіду з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сметана — 150 г;

майонез — 100 г;

сіль — 5 г;

розпушувач — 8 г;

молоко — 2 ст. л.;

борошно — 250 г.

Для начинки:

відварене м’ясо — 400 г;

ріпчаста цибуля — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

зелена цибуля — 80 г;

вершкове масло — 30 г;

рослинна олія — 20 г;

бульйон — 100 мл.;

сіль — до свого смаку;

сушений часник — 1 ч. л.;

суміш італійських трав — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Ріпчасту цибулю дрібно нарізати. На сковороді розтопити вершкове масло разом із рослинною олією, додати цибулю та обсмажити до м’якості й легкого золотистого відтінку.

Відварене м’ясо подрібнити блендером або дуже дрібно нарізати. Додати до обсмаженої цибулі, влити бульйон і добре перемішати, щоб начинка стала соковитою. Зелену цибулю дрібно нарізати, варені яйця подрібнити ножем і додати до м’ясної маси. Посолити, приправити сушеним часником та італійськими травами, ретельно перемішати.

Дно сковороди застелити пергаментом. Для тіста яйця з’єднати зі сметаною та майонезом, додати сіль і перемішати до однорідності. Борошно просіяти разом із розпушувачем, додати до рідкої основи, влити молоко й замісити густе, але м’яке тісто без грудочок.

Пиріг на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Половину тіста викласти на дно підготовленої сковороди та рівномірно розподілити. Зверху викласти всю начинку, акуратно розрівняти й накрити рештою тіста, закриваючи її повністю.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити сковороду кришкою та готувати пиріг на мінімальному вогні приблизно 15–20 хвилин, поки низ добре пропечеться. Потім накрити пиріг пергаментом, обережно перевернути за допомогою тарілки та повернути на сковороду. Продовжити випікати під кришкою ще близько 15 хвилин до повної готовності. Готовий пиріг зняти зі сковороди, дати трохи охолонути й нарізати порційними шматками.

