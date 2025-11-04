Заливний пиріг із капустою на кефірі — ніжний і ароматний домашній рецепт

Заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті
Цей заливний пиріг із капустою — ідеальний варіант для швидкої домашньої випічки. Тісто на кефірі виходить м’яким і пухким, а ніжна капустяна начинка додає аромату та ситності. Готується просто, а результат перевершує всі очікування — кожен шматочок буквально тане в роті.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- кефір (теплий) — 250 мл;
- яйця — 2 шт.;
- рослинна олія — 60 мл;
- сода — 1 ч. ложка;
- сіль — ½ ч. ложки.
Для начинки:
- капуста — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт. (за бажанням);
- варені яйця — 2 шт.;
- олія — 30 мл;
- сіль, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Нарізати цибулю кубиками, моркву натерти на великій тертці. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.
Потім викласти капусту, посолити, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин до м’якості. За бажанням додати спеції для аромату. Остудити, додати подрібнені варені яйця й зелень, перемішати.
У миску влити теплий кефір, додати соду й перемішати. В іншій ємності збити яйця з сіллю до легкої пінки, з’єднати з кефіром, влити олію і перемішати. Поступово всипати просіяне борошно, розмішати, щоб утворилось тісто без грудочок.
Форму застелити пергаментом або змастити олією. Вилити половину тіста, викласти рівним шаром начинку, залити рештою тіста і розрівняти поверхню. Випікати у духовці при 180°C 30–35 хвилин, поки пиріг не стане золотистим. Перевірити готовність шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг накрити рушником і залишити на 10–15 хвилин, щоб став ще ніжнішим.
