Дата публікації: 4 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:19
Заливний пиріг із капустою на кефірі — ніжний і ароматний домашній рецепт
Заливний пиріг із капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей заливний пиріг із капустою — ідеальний варіант для швидкої домашньої випічки. Тісто на кефірі виходить м’яким і пухким, а ніжна капустяна начинка додає аромату та ситності. Готується просто, а результат перевершує всі очікування — кожен шматочок буквально тане в роті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • кефір (теплий) — 250 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • рослинна олія — 60 мл;
  • сода — 1 ч. ложка;
  • сіль — ½ ч. ложки.

Для начинки:

  • капуста — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт. (за бажанням);
  • варені яйця — 2 шт.;
  • олія — 30 мл;
  • сіль, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Нарізати цибулю кубиками, моркву натерти на великій тертці. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин. 

пиріг з капустою
Капуста та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Потім викласти капусту, посолити, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин до м’якості. За бажанням додати спеції для аромату. Остудити, додати подрібнені варені яйця й зелень, перемішати.

рецепт пирога з капустою
Капуста та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

У миску влити теплий кефір, додати соду й перемішати. В іншій ємності збити яйця з сіллю до легкої пінки, з’єднати з кефіром, влити олію і перемішати. Поступово всипати просіяне борошно, розмішати, щоб утворилось тісто без грудочок.

рецепт заливного пирога з капустою
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелити пергаментом або змастити олією. Вилити половину тіста, викласти рівним шаром начинку, залити рештою тіста і розрівняти поверхню. Випікати у духовці при 180°C 30–35 хвилин, поки пиріг не стане золотистим. Перевірити готовність шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг накрити рушником і залишити на 10–15 хвилин, щоб став ще ніжнішим.

капуста пиріг рецепт випічка пиріг з капустою кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
