Картопляний пиріг з куркою та сиром — простий рецепт приготування смачної вечері

Картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком
Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для вечері. Він поєднує ніжну картопляну основу, соковиту курку, ароматні овочі та вершкову сирну заливку. Простий у приготуванні, але виглядає як страва з ресторану. Один раз приготуєте й захочете повторити.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- картопля (у мундирі) — 800 г;
- сіль, чорний перець, паприка — до свого смаку;
- масло (вершкове або рослинне) — 1 ст. л.
Для начинки:
- куряче філе (відварене) — 300 г;
- цибуля — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- твердий сир (гауда, моцарела) — 150 г;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Для заливки:
- яйця — 2–3 шт.;
- вершки (15–20%) — 200 мл;
- твердий сир — 50 г;
- сіль — дрібка;
- мускатний горіх — щіпка (за бажанням).
Спосіб приготування
Відварити картоплю у шкірці до м’якості. Очистити, розім’яти з ложкою масла, посолити, поперчити й приправити паприкою. Викласти масу у форму для запікання, сформувавши дно та бортики завтовшки кілька сантиметрів. Поставити у духовку на кілька хвилин, щоб основа трохи підсохла.
Для начинки цибулю обсмажити до прозорості, додати подрібнене куряче філе, посолити, поперчити й злегка підрум’янити.
Помідори нарізати кружальцями або кубиками, сир натерти на тертці. На гарячу основу викласти курку з цибулею, потім помідори, приправити й посипати частиною сиру.
Для заливки збити яйця з вершками, додати дрібку солі, мускатний горіх і трохи сиру. Вилити суміш на пиріг, зверху посипати рештою сиру. Випікати при 180°C близько 30 хвилин до появи золотистої скоринки. Дати пирогу трохи охолонути, щоб заливка стабілізувалася, а смак став насиченішим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!