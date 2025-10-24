Картопляний пиріг з куркою та сиром — простий рецепт приготування смачної вечері

Картопляний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для вечері. Він поєднує ніжну картопляну основу, соковиту курку, ароматні овочі та вершкову сирну заливку. Простий у приготуванні, але виглядає як страва з ресторану. Один раз приготуєте й захочете повторити.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля (у мундирі) — 800 г;

сіль, чорний перець, паприка — до свого смаку;

масло (вершкове або рослинне) — 1 ст. л.

Для начинки:

куряче філе (відварене) — 300 г;

цибуля — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

твердий сир (гауда, моцарела) — 150 г;

олія — 1 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Для заливки:

яйця — 2–3 шт.;

вершки (15–20%) — 200 мл;

твердий сир — 50 г;

сіль — дрібка;

мускатний горіх — щіпка (за бажанням).

Спосіб приготування

Відварити картоплю у шкірці до м’якості. Очистити, розім’яти з ложкою масла, посолити, поперчити й приправити паприкою. Викласти масу у форму для запікання, сформувавши дно та бортики завтовшки кілька сантиметрів. Поставити у духовку на кілька хвилин, щоб основа трохи підсохла.

Варена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки цибулю обсмажити до прозорості, додати подрібнене куряче філе, посолити, поперчити й злегка підрум’янити.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кружальцями або кубиками, сир натерти на тертці. На гарячу основу викласти курку з цибулею, потім помідори, приправити й посипати частиною сиру.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки збити яйця з вершками, додати дрібку солі, мускатний горіх і трохи сиру. Вилити суміш на пиріг, зверху посипати рештою сиру. Випікати при 180°C близько 30 хвилин до появи золотистої скоринки. Дати пирогу трохи охолонути, щоб заливка стабілізувалася, а смак став насиченішим.

