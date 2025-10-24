Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком

Картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 21:40
Картопляний пиріг з куркою та сиром — простий рецепт приготування смачної вечері
Картопляний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для вечері. Він поєднує ніжну картопляну основу, соковиту курку, ароматні овочі та вершкову сирну заливку. Простий у приготуванні, але виглядає як страва з ресторану. Один раз приготуєте й захочете повторити.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля (у мундирі) — 800 г;
  • сіль, чорний перець, паприка — до свого смаку;
  • масло (вершкове або рослинне) — 1 ст. л.

Для начинки:

  • куряче філе (відварене) — 300 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • твердий сир (гауда, моцарела) — 150 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для заливки:

  • яйця — 2–3 шт.;
  • вершки (15–20%) — 200 мл;
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль — дрібка;
  • мускатний горіх — щіпка (за бажанням).

Спосіб приготування

Відварити картоплю у шкірці до м’якості. Очистити, розім’яти з ложкою масла, посолити, поперчити й приправити паприкою. Викласти масу у форму для запікання, сформувавши дно та бортики завтовшки кілька сантиметрів. Поставити у духовку на кілька хвилин, щоб основа трохи підсохла.

рецепт пирога
Варена картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки цибулю обсмажити до прозорості, додати подрібнене куряче філе, посолити, поперчити й злегка підрум’янити.

рецепт картопляного пирога
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кружальцями або кубиками, сир натерти на тертці. На гарячу основу викласти курку з цибулею, потім помідори, приправити й посипати частиною сиру.

рецепт смачного пирога з картоплі
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки збити яйця з вершками, додати дрібку солі, мускатний горіх і трохи сиру. Вилити суміш на пиріг, зверху посипати рештою сиру. Випікати при 180°C близько 30 хвилин до появи золотистої скоринки. Дати пирогу трохи охолонути, щоб заливка стабілізувалася, а смак став насиченішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря картопля пиріг рецепт обід
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації