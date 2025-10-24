Відео
Головна Смак Є фарш та картопля — рецепт вас здивує, вечеря на всі сто

Є фарш та картопля — рецепт вас здивує, вечеря на всі сто

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 00:14
Оновлено: 23:25
Картопля з фаршем по-новому — рецепт приготування ситної страви для обіду або вечері
Картопля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва поєднує все, що ми любимо у домашній кухні — ніжну картоплю, соковитий фарш, запашні спеції та розтоплений сир. Готується просто, виглядає апетитно, а на смак — справжній шедевр. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яловичий фарш — 500 г;
  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана або майонез — 1 ст. л.;
  • сир — до свого смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп і зелена цибуля — по пучку;
  • оливкова олія — для смаження;
  • італійські спеції, приправа для картоплі, солодка паприка;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Фарш покласти у глибоку миску, додати яйце, подрібнений часник, сіль, перець, паприку та італійські спеції. Додати подрібнений кріп і добре перемішати.

рецепт вечері з фаршу
Картопля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю очистити, нарізати тонкими скибочками, посолити й приправити спеціями для картоплі. Цибулю нарізати півкільцями. Моркву та болгарський перець нарізати кубиками, обсмажити на оливковій олії кілька хвилин до м’якості.

рецепт вечері у духовці
Солодкий перець та морква. Фото: smachnenke.com.ua

У форму для запікання викладати шарами:

  • картоплю;
  • цибулю півкільцями;
  • фарш;
  • обсмажену моркву з перцем.

Зверху покласти помідори кружальцями, а потім тертий сир, змішаний зі сметаною (або майонезом) і подрібненим часником. Посипати зеленню.

рецепт вечері з картоплею та фаршем в духовці
Помідори та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати в духовці при 200°C близько 25–30 хвилин, поки сир не стане золотистим, а картопля ніжною.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
