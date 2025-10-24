Картопля з фаршем по-новому — рецепт приготування ситної страви для обіду або вечері

Є фарш та картопля — рецепт вас здивує, вечеря на всі сто
Ця страва поєднує все, що ми любимо у домашній кухні — ніжну картоплю, соковитий фарш, запашні спеції та розтоплений сир. Готується просто, виглядає апетитно, а на смак — справжній шедевр. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яловичий фарш — 500 г;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сметана або майонез — 1 ст. л.;
- сир — до свого смаку;
- часник — 2 зубчики;
- кріп і зелена цибуля — по пучку;
- оливкова олія — для смаження;
- італійські спеції, приправа для картоплі, солодка паприка;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Фарш покласти у глибоку миску, додати яйце, подрібнений часник, сіль, перець, паприку та італійські спеції. Додати подрібнений кріп і добре перемішати.
Картоплю очистити, нарізати тонкими скибочками, посолити й приправити спеціями для картоплі. Цибулю нарізати півкільцями. Моркву та болгарський перець нарізати кубиками, обсмажити на оливковій олії кілька хвилин до м’якості.
У форму для запікання викладати шарами:
- картоплю;
- цибулю півкільцями;
- фарш;
- обсмажену моркву з перцем.
Зверху покласти помідори кружальцями, а потім тертий сир, змішаний зі сметаною (або майонезом) і подрібненим часником. Посипати зеленню.
Запікати в духовці при 200°C близько 25–30 хвилин, поки сир не стане золотистим, а картопля ніжною.
