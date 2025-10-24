Картопля з фаршем по-новому — рецепт приготування ситної страви для обіду або вечері

Картопля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва поєднує все, що ми любимо у домашній кухні — ніжну картоплю, соковитий фарш, запашні спеції та розтоплений сир. Готується просто, виглядає апетитно, а на смак — справжній шедевр. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яловичий фарш — 500 г;

картопля — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

сметана або майонез — 1 ст. л.;

сир — до свого смаку;

часник — 2 зубчики;

кріп і зелена цибуля — по пучку;

оливкова олія — для смаження;

італійські спеції, приправа для картоплі, солодка паприка;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Фарш покласти у глибоку миску, додати яйце, подрібнений часник, сіль, перець, паприку та італійські спеції. Додати подрібнений кріп і добре перемішати.

Картопля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю очистити, нарізати тонкими скибочками, посолити й приправити спеціями для картоплі. Цибулю нарізати півкільцями. Моркву та болгарський перець нарізати кубиками, обсмажити на оливковій олії кілька хвилин до м’якості.

Солодкий перець та морква. Фото: smachnenke.com.ua

У форму для запікання викладати шарами:

картоплю;

цибулю півкільцями;

фарш;

обсмажену моркву з перцем.

Зверху покласти помідори кружальцями, а потім тертий сир, змішаний зі сметаною (або майонезом) і подрібненим часником. Посипати зеленню.

Помідори та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати в духовці при 200°C близько 25–30 хвилин, поки сир не стане золотистим, а картопля ніжною.

