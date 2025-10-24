Картофель с фаршем по-новому — рецепт приготовления сытного блюда для обеда или ужина

Есть фарш и картофель — рецепт вас удивит, ужин на все сто
Это блюдо сочетает все, что мы любим в домашней кухне — нежную картошку, сочный фарш, душистые специи и растопленный сыр. Готовится просто, выглядит аппетитно, а на вкус — настоящий шедевр. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- говяжий фарш — 500 г;
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана или майонез — 1 ст. л.;
- сыр — по своему вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп и зеленый лук — по пучку;
- оливковое масло — для жарки;
- итальянские специи, приправа для картофеля, сладкая паприка;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Фарш положить в глубокую миску, добавить яйцо, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и итальянские специи. Добавить измельченный укроп и хорошо перемешать.
Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, посолить и приправить специями для картофеля. Лук нарезать полукольцами. Морковь и болгарский перец нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле несколько минут до мягкости.
В форму для запекания выкладывать слоями:
- картофель;
- лук полукольцами;
- фарш;
- обжаренную морковь с перцем.
Сверху положить помидоры кружочками, а затем тертый сыр, смешанный со сметаной (или майонезом) и измельченным чесноком. Посыпать зеленью.
Запекать в духовке при 200°C около 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым, а картофель нежным.
