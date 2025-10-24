Картофель с фаршем по-новому — рецепт приготовления сытного блюда для обеда или ужина

Картофель и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо сочетает все, что мы любим в домашней кухне — нежную картошку, сочный фарш, душистые специи и растопленный сыр. Готовится просто, выглядит аппетитно, а на вкус — настоящий шедевр. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

говяжий фарш — 500 г;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сметана или майонез — 1 ст. л.;

сыр — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

укроп и зеленый лук — по пучку;

оливковое масло — для жарки;

итальянские специи, приправа для картофеля, сладкая паприка;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Фарш положить в глубокую миску, добавить яйцо, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и итальянские специи. Добавить измельченный укроп и хорошо перемешать.

Картофель и фарш . Фото: smachnenke.com.ua

Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, посолить и приправить специями для картофеля. Лук нарезать полукольцами. Морковь и болгарский перец нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле несколько минут до мягкости.

Сладкий перец и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В форму для запекания выкладывать слоями:

картофель;

лук полукольцами;

фарш;

обжаренную морковь с перцем.

Сверху положить помидоры кружочками, а затем тертый сыр, смешанный со сметаной (или майонезом) и измельченным чесноком. Посыпать зеленью.

Помидоры и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при 200°C около 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым, а картофель нежным.

