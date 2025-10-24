Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Есть фарш и картофель — рецепт вас удивит, ужин на все сто

Есть фарш и картофель — рецепт вас удивит, ужин на все сто

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 00:14
обновлено: 23:25
Картофель с фаршем по-новому — рецепт приготовления сытного блюда для обеда или ужина
Картофель и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо сочетает все, что мы любим в домашней кухне — нежную картошку, сочный фарш, душистые специи и растопленный сыр. Готовится просто, выглядит аппетитно, а на вкус — настоящий шедевр. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • говяжий фарш — 500 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана или майонез — 1 ст. л.;
  • сыр — по своему вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп и зеленый лук — по пучку;
  • оливковое масло — для жарки;
  • итальянские специи, приправа для картофеля, сладкая паприка;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Фарш положить в глубокую миску, добавить яйцо, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и итальянские специи. Добавить измельченный укроп и хорошо перемешать.

рецепт вечері з фаршу
Картофель и фарш . Фото: smachnenke.com.ua

Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, посолить и приправить специями для картофеля. Лук нарезать полукольцами. Морковь и болгарский перец нарезать кубиками, обжарить на оливковом масле несколько минут до мягкости.

рецепт вечері у духовці
Сладкий перец и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В форму для запекания выкладывать слоями:

  • картофель;
  • лук полукольцами;
  • фарш;
  • обжаренную морковь с перцем.

Сверху положить помидоры кружочками, а затем тертый сыр, смешанный со сметаной (или майонезом) и измельченным чесноком. Посыпать зеленью.

рецепт вечері з картоплею та фаршем в духовці
Помидоры и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при 200°C около 25-30 минут, пока сыр не станет золотистым, а картофель нежным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

 

Ужин картошка рецепт запеканки мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации