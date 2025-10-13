Видео
Видео

Запеканка из спагетти на сковороде — сырная корочка и вау начинка

Запеканка из спагетти на сковороде — сырная корочка и вау начинка

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:44
Запеканка из спагетти на сковороде — простой рецепт с сырной корочкой
Запеканка из спагетти. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта запеканка со спагетти на сковороде — настоящее спасение, когда хочется вкусно и быстро. Аппетитная сырная корочка, нежная середина и аромат сливочного масла делают ее беспроигрышным вариантом для сытного завтрака или легкого ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • отварные спагетти — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • ветчина — 150 г;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли и перца до однородности. Натереть твердый сыр и добавить его к яичной смеси. Затем положить отваренные спагетти и тщательно перемешать, чтобы паста равномерно покрылась сырно-яичным соусом.

рецепт запіканки
Яйца в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Ветчину нарезать мелкими кубиками и обжарить на сухой сковороде до легкой золотистой корочки. Когда мясо подрумянится, добавить его к спагетти и снова перемешать — это сделает блюдо еще более ароматным и сытным.

рецепт запіканки з шинкою
Спагетти и ветчина. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло. Выложить спагетти с начинкой, разровнять ложкой, чтобы получился равномерный слой. Жарить на среднем огне 4 минуты, пока низ не станет румяным и хрустящим.

приготування запіканки на сковороді
Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Осторожно перевернуть запеканку — удобно сделать это с помощью тарелки или крышки и обжарить со второй стороны еще 3-4 минуты, пока появится аппетитная сырная корочка.

рецепт запіканки з шинкою на сковороді
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую запеканку оставить на сковороде еще минуту, чтобы стала более нежной внутри. Затем нарезать порционными кусочками, посыпать дополнительно тертым сыром или украсить зеленью.

Ужин рецепт обед спагетти макароны твердых сортов
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
