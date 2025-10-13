Запеканка из спагетти на сковороде — простой рецепт с сырной корочкой

Запеканка из спагетти. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта запеканка со спагетти на сковороде — настоящее спасение, когда хочется вкусно и быстро. Аппетитная сырная корочка, нежная середина и аромат сливочного масла делают ее беспроигрышным вариантом для сытного завтрака или легкого ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

отварные спагетти — 200 г;

яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

ветчина — 150 г;

соль, перец — по своему вкусу;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли и перца до однородности. Натереть твердый сыр и добавить его к яичной смеси. Затем положить отваренные спагетти и тщательно перемешать, чтобы паста равномерно покрылась сырно-яичным соусом.

Яйца в тарелке. Фото: smakuiemo.com.ua

Ветчину нарезать мелкими кубиками и обжарить на сухой сковороде до легкой золотистой корочки. Когда мясо подрумянится, добавить его к спагетти и снова перемешать — это сделает блюдо еще более ароматным и сытным.

Спагетти и ветчина. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло. Выложить спагетти с начинкой, разровнять ложкой, чтобы получился равномерный слой. Жарить на среднем огне 4 минуты, пока низ не станет румяным и хрустящим.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Осторожно перевернуть запеканку — удобно сделать это с помощью тарелки или крышки и обжарить со второй стороны еще 3-4 минуты, пока появится аппетитная сырная корочка.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую запеканку оставить на сковороде еще минуту, чтобы стала более нежной внутри. Затем нарезать порционными кусочками, посыпать дополнительно тертым сыром или украсить зеленью.

