Макароны в сливочном соусе 30 минут — простой рецепт вкусного ужина

Макароны в сливочном соусе за 30 минут — вкусный обед или ужин

Дата публикации 10 октября 2025 21:04
Макароны в сливочном соусе. Фото: кадр из видео

Этот рецепт макарон в сливочном соусе — настоящая находка для тех, кто ценит домашний комфорт и скорость приготовления. Все готовится в одной форме: сухие макароны, нежная курица, ароматные помидоры и сливочный соус, который превращается в густую, аппетитную заливку. Блюдо получается сытным, домашним и безупречно вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • макароны — 200 г;
  • куриное бедро (филе) — 200 г;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливки 20% — 400 мл.;
  • майонез — 2 ст. л. (1 для маринада + 1 для заливки);
  • тертый сыр — по своему вкусу;
  • соль, специи — по своему вкусу;
  • масло растительное — для смазывания формы.

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180°C. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, выложить в миску, добавить любимые специи (подойдут паприка, сушеный чеснок, черный перец, базилик) и столовую ложку майонеза. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Куриное филе. Фото: кадр из видео

В это время приготовить сливочную заливку. В миску разбить яйца, добавить половину чайной ложки соли, одну ложку майонеза и влить сливки. Перемешать венчиком или вилкой до однородности.

Куриное филе и помидоры. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом. На дно выложить сухие макароны. Сверху равномерно распределить маринованную курицу, а затем выложить кружочки помидоров. Все залить приготовленной сливочной смесью, чтобы она покрывала макароны и мясо. Посыпать тертым сыром.

Тертый сыр. Фото: кадр из видео

Поставить форму в духовку и запекать примерно 40-45 минут, пока макароны не станут мягкими, а сыр румяным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
