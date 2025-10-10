Відео
Дата публікації: 10 жовтня 2025 21:04
Макарони у вершковому соусі 30 хвилин — простий рецепт смачної вечері
Макарони у вершковому соусі. Фото: кадр з відео

Цей рецепт макаронів у вершковому соусі — справжня знахідка для тих, хто цінує домашній комфорт і швидкість приготування. Усе готується в одній формі: сухі макарони, ніжна курка, ароматні помідори й вершковий соус, який перетворюється на густу, апетитну заливку. Страва виходить ситною, домашньою та бездоганно смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • макарони — 200 г;
  • куряче стегно (філе) — 200 г;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершки 20% — 400 мл.;
  • майонез — 2 ст. л. (1 для маринаду + 1 для заливки);
  • тертий сир — до свого смаку;
  • сіль, спеції — до свого смаку;
  • олія рослинна — для змащування форми.

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180°C. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, викласти у миску, додати улюблені спеції (підійдуть паприка, сушений часник, чорний перець, базилік) і столову ложку майонезу. Добре перемішати й залишити маринуватись на 10–15 хвилин.

запіканка з макаронів
Куряче філе. Фото: кадр з відео

У цей час приготувати вершкову заливку. У миску розбити яйця, додати половину чайної ложки солі, одну ложку майонезу й влити вершки. Перемішати вінчиком або виделкою до однорідності.

що приготувати на вечерю
Куряче філе та помідори. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією. На дно викласти сухі макарони. Зверху рівномірно розподілити мариновану курку, а потім викласти кружальця помідорів. Усе залити приготованою вершковою сумішшю, щоб вона покривала макарони й м’ясо. Посипати тертим сиром.

запіканка з макаронами та куркою
Тертий сир. Фото: кадр з відео

Поставити форму у духовку й запікати приблизно 40–45 хвилин, доки макарони не стануть м’якими, а сир рум’яним.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
