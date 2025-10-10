Макарони у вершковому соусі 30 хвилин — простий рецепт смачної вечері

Макарони у вершковому соусі за 30 хвилин — смачний обід чи вечеря
Цей рецепт макаронів у вершковому соусі — справжня знахідка для тих, хто цінує домашній комфорт і швидкість приготування. Усе готується в одній формі: сухі макарони, ніжна курка, ароматні помідори й вершковий соус, який перетворюється на густу, апетитну заливку. Страва виходить ситною, домашньою та бездоганно смачною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- макарони — 200 г;
- куряче стегно (філе) — 200 г;
- помідори — 1–2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- вершки 20% — 400 мл.;
- майонез — 2 ст. л. (1 для маринаду + 1 для заливки);
- тертий сир — до свого смаку;
- сіль, спеції — до свого смаку;
- олія рослинна — для змащування форми.
Спосіб приготування
Розігріти духовку до 180°C. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, викласти у миску, додати улюблені спеції (підійдуть паприка, сушений часник, чорний перець, базилік) і столову ложку майонезу. Добре перемішати й залишити маринуватись на 10–15 хвилин.
У цей час приготувати вершкову заливку. У миску розбити яйця, додати половину чайної ложки солі, одну ложку майонезу й влити вершки. Перемішати вінчиком або виделкою до однорідності.
Форму для запікання змастити олією. На дно викласти сухі макарони. Зверху рівномірно розподілити мариновану курку, а потім викласти кружальця помідорів. Усе залити приготованою вершковою сумішшю, щоб вона покривала макарони й м’ясо. Посипати тертим сиром.
Поставити форму у духовку й запікати приблизно 40–45 хвилин, доки макарони не стануть м’якими, а сир рум’яним.
