Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — простий рецепт в одній формі

Курячі стегна з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця страва — справжня знахідка для тих, хто цінує смачну домашню їжу без зайвих клопотів. Курячі стегна з рисом і овочами запікаються разом у духовці, просочуючись ароматами спецій і соєвого соусу. У результаті — ніжне м’ясо, розсипчастий рис і яскраві овочі, які створюють гармонійний смак. Простий, швидкий і дуже зручний рецепт для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна — 6 шт.;

приправа до курки — 25 г;

соєвий соус — 60 г;

рис для плову — 1 склянка (200 г);

приправа для овочів — 25 г;

заморожена овочева суміш — 100 г;

броколі — 100 г;

вода — 2,5 склянки.

Спосіб приготування:

Стегна добре промити, обсушити паперовим рушником, натерти приправою для курки й полити соєвим соусом. Залишити маринуватися приблизно на 20–30 хвилин — так м’ясо стане ніжним і ароматним.

Курка та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом підготувати рис — промити його кілька разів до прозорої води, щоб зерна не злипалися під час запікання.

Овочі в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму для запікання насипати рис, додати заморожену овочеву суміш і броколі. Посипати приправою для овочів, перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Курка та рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти зверху замариновані курячі стегна. Обережно влити 2,5 склянки води — рідина має злегка покривати рис. Накрити форму фольгою, щоб страва пропарилася, і поставити в духовку, розігріту до 180°C. Запікати приблизно 50–60 хвилин.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

За 10 хвилин до кінця приготування фольгу можна зняти, щоб курка підрум’янилася й набула апетитної скоринки. Після завершення запікання дати страві постояти кілька хвилин — так рис вбере залишки вологи й стане розсипчастим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.