Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — простий рецепт в одній формі

Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — все в одній каструлі
Ця страва — справжня знахідка для тих, хто цінує смачну домашню їжу без зайвих клопотів. Курячі стегна з рисом і овочами запікаються разом у духовці, просочуючись ароматами спецій і соєвого соусу. У результаті — ніжне м’ясо, розсипчастий рис і яскраві овочі, які створюють гармонійний смак. Простий, швидкий і дуже зручний рецепт для всієї родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 6 шт.;
- приправа до курки — 25 г;
- соєвий соус — 60 г;
- рис для плову — 1 склянка (200 г);
- приправа для овочів — 25 г;
- заморожена овочева суміш — 100 г;
- броколі — 100 г;
- вода — 2,5 склянки.
Спосіб приготування:
Стегна добре промити, обсушити паперовим рушником, натерти приправою для курки й полити соєвим соусом. Залишити маринуватися приблизно на 20–30 хвилин — так м’ясо стане ніжним і ароматним.
Тим часом підготувати рис — промити його кілька разів до прозорої води, щоб зерна не злипалися під час запікання.
У форму для запікання насипати рис, додати заморожену овочеву суміш і броколі. Посипати приправою для овочів, перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Викласти зверху замариновані курячі стегна. Обережно влити 2,5 склянки води — рідина має злегка покривати рис. Накрити форму фольгою, щоб страва пропарилася, і поставити в духовку, розігріту до 180°C. Запікати приблизно 50–60 хвилин.
За 10 хвилин до кінця приготування фольгу можна зняти, щоб курка підрум’янилася й набула апетитної скоринки. Після завершення запікання дати страві постояти кілька хвилин — так рис вбере залишки вологи й стане розсипчастим.
