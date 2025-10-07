Відео
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — все в одній каструлі

Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — все в одній каструлі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 21:14
Курячі стегна з рисом і овочами в духовці — простий рецепт в одній формі
Курячі стегна з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця страва — справжня знахідка для тих, хто цінує смачну домашню їжу без зайвих клопотів. Курячі стегна з рисом і овочами запікаються разом у духовці, просочуючись ароматами спецій і соєвого соусу. У результаті — ніжне м’ясо, розсипчастий рис і яскраві овочі, які створюють гармонійний смак. Простий, швидкий і дуже зручний рецепт для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 6 шт.;
  • приправа до курки — 25 г;
  • соєвий соус — 60 г;
  • рис для плову — 1 склянка (200 г);
  • приправа для овочів — 25 г;
  • заморожена овочева суміш — 100 г;
  • броколі — 100 г;
  • вода — 2,5 склянки.

Спосіб приготування:

Стегна добре промити, обсушити паперовим рушником, натерти приправою для курки й полити соєвим соусом. Залишити маринуватися приблизно на 20–30 хвилин — так м’ясо стане ніжним і ароматним.

рецепт вечері
Курка та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом підготувати рис — промити його кілька разів до прозорої води, щоб зерна не злипалися під час запікання.

як приготувати курячі стегна
Овочі в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму для запікання насипати рис, додати заморожену овочеву суміш і броколі. Посипати приправою для овочів, перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

рецепт курячих стегон з рисом
Курка та рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти зверху замариновані курячі стегна. Обережно влити 2,5 склянки води — рідина має злегка покривати рис. Накрити форму фольгою, щоб страва пропарилася, і поставити в духовку, розігріту до 180°C. Запікати приблизно 50–60 хвилин.

курячі стегна з рисом та овочами в духовці
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

За 10 хвилин до кінця приготування фольгу можна зняти, щоб курка підрум’янилася й набула апетитної скоринки. Після завершення запікання дати страві постояти кілька хвилин — так рис вбере залишки вологи й стане розсипчастим.

овочі Вечеря рис рецепт курка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
