Безпрограшна підлива-гуляш — смачний рецепт до будь-якого гарніру

Безпрограшна підлива-гуляш — рецепт до гарнірів, каш та пюре
Якщо шукаєте універсальну підливу до будь-якої страви — цей гуляш стане справжньою знахідкою. М’яке м’ясо, густий ароматний соус і насичений смак роблять цю страву улюбленою в кожній родині. Готується просто, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 1,2 кг (свиняча задня частина);
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль, перець мелений — до свого смаку;
- лавровий лист — 2 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- вода тепла — 100 мл.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
М’ясо промити, обсушити й нарізати кубиками середнього розміру. Прожилки не видаляти — вони під час тушкування зроблять підливу більш насиченою.
У глибокій сковороді або сотейнику розігріти олію. Викласти м’ясо одним шаром і обсмажити до золотистої скоринки, не перемішуючи перші 2–3 хвилини, щоб воно добре підрум’янилося. Потім перевернути й смажити ще кілька хвилин, доки рідина не випарується, а шматочки стануть карамельними.
Поки м’ясо готується, дрібно нарізати цибулю, а моркву натерти на крупній тертці. Додати овочі до м’яса й смажити разом до м’якості. Саме вони нададуть страві яскравого кольору та аромату. Додати томатну пасту й обов’язково обсмажити її разом із м’ясом — це допоможе позбутися кислинки. Додати цукор, який урівноважить смак і зробить соус більш насиченим.
Посолити, поперчити, додати лавровий лист і залити гарячою водою — так, щоб вона покривала м’ясо повністю. Зменшити вогонь до мінімуму й тушкувати під кришкою приблизно 60 хвилин, поки м’ясо стане ніжним і м’яким.
Коли підлива трохи зменшиться, у склянці розвести борошно зі 100 мл теплої води, тонкою цівкою влити в гуляш і швидко перемішати, щоб не було грудочок. Протягом кількох хвилин соус загусне, набуде приємної, шовковистої текстури й глибокого смаку.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!