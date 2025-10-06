Відео
Головна Смак Безпрограшна підлива-гуляш — рецепт до гарнірів, каш та пюре

Безпрограшна підлива-гуляш — рецепт до гарнірів, каш та пюре

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 21:04
Безпрограшна підлива-гуляш — смачний рецепт до будь-якого гарніру
Гуляш та пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте універсальну підливу до будь-якої страви — цей гуляш стане справжньою знахідкою. М’яке м’ясо, густий ароматний соус і насичений смак роблять цю страву улюбленою в кожній родині. Готується просто, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • м’ясо — 1,2 кг (свиняча задня частина);
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль, перець мелений — до свого смаку;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • вода тепла — 100 мл.;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

М’ясо промити, обсушити й нарізати кубиками середнього розміру. Прожилки не видаляти — вони під час тушкування зроблять підливу більш насиченою.

рецепт гуляша
М’ясо та морква з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій сковороді або сотейнику розігріти олію. Викласти м’ясо одним шаром і обсмажити до золотистої скоринки, не перемішуючи перші 2–3 хвилини, щоб воно добре підрум’янилося. Потім перевернути й смажити ще кілька хвилин, доки рідина не випарується, а шматочки стануть карамельними.

як приготувати гуляш
Приготування гуляша. Фото: gospodynka.com.ua

Поки м’ясо готується, дрібно нарізати цибулю, а моркву натерти на крупній тертці. Додати овочі до м’яса й смажити разом до м’якості. Саме вони нададуть страві яскравого кольору та аромату. Додати томатну пасту й обов’язково обсмажити її разом із м’ясом — це допоможе позбутися кислинки. Додати цукор, який урівноважить смак і зробить соус більш насиченим.

Посолити, поперчити, додати лавровий лист і залити гарячою водою — так, щоб вона покривала м’ясо повністю. Зменшити вогонь до мінімуму й тушкувати під кришкою приблизно 60 хвилин, поки м’ясо стане ніжним і м’яким.

смачний гуляш до пюре
Гуляш з макаронами. Фото: gospodynka.com.ua

Коли підлива трохи зменшиться, у склянці розвести борошно зі 100 мл теплої води, тонкою цівкою влити в гуляш і швидко перемішати, щоб не було грудочок. Протягом кількох хвилин соус загусне, набуде приємної, шовковистої текстури й глибокого смаку.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
