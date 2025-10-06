Беспроигрышная подлива-гуляш — вкусный рецепт к любому гарниру

Гуляш и пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете универсальную подливу к любому блюду — этот гуляш станет настоящей находкой. Мягкое мясо, густой ароматный соус и насыщенный вкус делают это блюдо любимым в каждой семье. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мясо — 1,2 кг (свиная задняя часть);

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 3 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль, перец молотый — по своему вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

мука — 1 ст. л.;

вода теплая — 100 мл.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Мясо промыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Прожилки не удалять — они во время тушения сделают подливу более насыщенной.

Мясо и морковь с луком. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой сковороде или сотейнике разогреть растительное масло. Выложить мясо одним слоем и обжарить до золотистой корочки, не перемешивая первые 2-3 минуты, чтобы оно хорошо подрумянилось. Затем перевернуть и жарить еще несколько минут, пока жидкость не испарится, а кусочки станут карамельными.

Приготовление гуляша. Фото: gospodynka.com.ua

Пока мясо готовится, мелко нарезать лук, а морковь натереть на крупной терке. Добавить овощи к мясу и жарить вместе до мягкости. Именно они придадут блюду яркий цвет и аромат. Добавить томатную пасту и обязательно обжарить ее вместе с мясом — это поможет избавиться от кислинки. Добавить сахар, который уравновесит вкус и сделает соус более насыщенным.

Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и залить горячей водой — так, чтобы она покрывала мясо полностью. Уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой примерно 60 минут, пока мясо станет нежным и мягким.

Гуляш с макаронами. Фото: gospodynka.com.ua

Когда подлива немного уменьшится, в стакане развести муку со 100 мл теплой воды, тонкой струйкой влить в гуляш и быстро перемешать, чтобы не было комочков. В течение нескольких минут соус загустеет, приобретет приятную, шелковистую текстуру и глубокий вкус.

