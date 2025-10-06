Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Беспроигрышная подлива-гуляш — рецепт к гарнирам, кашам и пюре

Беспроигрышная подлива-гуляш — рецепт к гарнирам, кашам и пюре

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:04
Беспроигрышная подлива-гуляш — вкусный рецепт к любому гарниру
Гуляш и пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете универсальную подливу к любому блюду — этот гуляш станет настоящей находкой. Мягкое мясо, густой ароматный соус и насыщенный вкус делают это блюдо любимым в каждой семье. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мясо — 1,2 кг (свиная задняя часть);
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль, перец молотый — по своему вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода теплая — 100 мл.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Мясо промыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Прожилки не удалять — они во время тушения сделают подливу более насыщенной.

рецепт гуляша
Мясо и морковь с луком. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой сковороде или сотейнике разогреть растительное масло. Выложить мясо одним слоем и обжарить до золотистой корочки, не перемешивая первые 2-3 минуты, чтобы оно хорошо подрумянилось. Затем перевернуть и жарить еще несколько минут, пока жидкость не испарится, а кусочки станут карамельными.

як приготувати гуляш
Приготовление гуляша. Фото: gospodynka.com.ua

Пока мясо готовится, мелко нарезать лук, а морковь натереть на крупной терке. Добавить овощи к мясу и жарить вместе до мягкости. Именно они придадут блюду яркий цвет и аромат. Добавить томатную пасту и обязательно обжарить ее вместе с мясом — это поможет избавиться от кислинки. Добавить сахар, который уравновесит вкус и сделает соус более насыщенным.

Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и залить горячей водой — так, чтобы она покрывала мясо полностью. Уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой примерно 60 минут, пока мясо станет нежным и мягким.

смачний гуляш до пюре
Гуляш с макаронами. Фото: gospodynka.com.ua

Когда подлива немного уменьшится, в стакане развести муку со 100 мл теплой воды, тонкой струйкой влить в гуляш и быстро перемешать, чтобы не было комочков. В течение нескольких минут соус загустеет, приобретет приятную, шелковистую текстуру и глубокий вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо рецепт каша гарнир гуляш пюре
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации