Главная Вкус Новый рецепт вместо котлет — такой ужин понравится всем

Новый рецепт вместо котлет — такой ужин понравится всем

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 21:04
Новый рецепт вместо котлет — простой и вкусный ужин из куриного фарша
Котлеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если обычные котлеты уже немного надоели, попробуйте этот рецепт. Сочный куриный фарш с нежной шапочкой из помидора, сметаны и сыра превращается в идеальный ужин. Блюдо получается ароматным, сытным и одновременно легким, а главное — готовится без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе из бедра — 600 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100-120 г;
  • сметана — 70 г;
  • сушеный базилик — по желанию.

Способ приготовления

Куриное филе из бедра перемолоть в фарш, посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и паприку. Хорошо вымешать до однородной массы.

новий рецепт котлет
Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Смоченными в воде руками сформировать из фарша небольшие лепешки и выложить их на противень, застеленный пергаментом. На каждую лепешку выложить немного сметаны, кружочек помидора и посыпать тертым сыром.

рецепт котлет в духовці
Фарш и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию присыпать сушеным базиликом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока мясо не приготовится, а верх не станет румяным.

запечені котлети в духовці
Фарш и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячими с гарниром, картофельным пюре или свежими овощами.

запечені відбівні в духовці
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Это прекрасная альтернатива обычным котлетам, которая понравится всей семье.

мясо Ужин рецепт курица котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
