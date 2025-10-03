Новый рецепт вместо котлет — простой и вкусный ужин из куриного фарша

Новый рецепт вместо котлет — такой ужин понравится всем
Если обычные котлеты уже немного надоели, попробуйте этот рецепт. Сочный куриный фарш с нежной шапочкой из помидора, сметаны и сыра превращается в идеальный ужин. Блюдо получается ароматным, сытным и одновременно легким, а главное — готовится без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе из бедра — 600 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 100-120 г;
- сметана — 70 г;
- сушеный базилик — по желанию.
Способ приготовления
Куриное филе из бедра перемолоть в фарш, посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и паприку. Хорошо вымешать до однородной массы.
Смоченными в воде руками сформировать из фарша небольшие лепешки и выложить их на противень, застеленный пергаментом. На каждую лепешку выложить немного сметаны, кружочек помидора и посыпать тертым сыром.
По желанию присыпать сушеным базиликом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока мясо не приготовится, а верх не станет румяным.
Подавать горячими с гарниром, картофельным пюре или свежими овощами.
Это прекрасная альтернатива обычным котлетам, которая понравится всей семье.
