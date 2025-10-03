Новый рецепт вместо котлет — простой и вкусный ужин из куриного фарша

Котлеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если обычные котлеты уже немного надоели, попробуйте этот рецепт. Сочный куриный фарш с нежной шапочкой из помидора, сметаны и сыра превращается в идеальный ужин. Блюдо получается ароматным, сытным и одновременно легким, а главное — готовится без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе из бедра — 600 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 100-120 г;

сметана — 70 г;

сушеный базилик — по желанию.

Способ приготовления

Куриное филе из бедра перемолоть в фарш, посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и паприку. Хорошо вымешать до однородной массы.

Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Смоченными в воде руками сформировать из фарша небольшие лепешки и выложить их на противень, застеленный пергаментом. На каждую лепешку выложить немного сметаны, кружочек помидора и посыпать тертым сыром.

Фарш и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию присыпать сушеным базиликом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока мясо не приготовится, а верх не станет румяным.

Фарш и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячими с гарниром, картофельным пюре или свежими овощами.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Это прекрасная альтернатива обычным котлетам, которая понравится всей семье.

