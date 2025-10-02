Видео
Котлеты в духовке на ужин — по рецепту свекрови

Котлеты в духовке на ужин — по рецепту свекрови

Дата публикации 2 октября 2025 21:14
Котлеты в духовке на ужин — вкусный рецепт от свекрови
Котлеты на деко. Фото: кадр из видео

Котлеты в духовке — это любимый рецепт, которым делятся из поколения в поколение. Благодаря овощам в составе фарш получается нежным и сочным, а маринованный лук добавляет блюду яркого акцента. Такой ужин не только сытный, но и невероятно ароматный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.

Вам понадобится:

  • фарш ассорти — 1 кг (свиная лопатка 700 г, куриное филе 300 г);
  • морковь сырая — 2 шт. (250 г);
  • картофель сырой — 2-3 шт. (350 г);
  • петрушка свежая — 30 г;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • соль — 2 ч. л.;
  • молотый кориандр — 1,5 ч. л.;
  • паприка сладкая — 1,5 ч. л;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Для маринованного лука:

  • лук репчатый — 2 шт. (300 г);
  • петрушка свежая — 20 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус яблочный — 5 ст. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Морковь и картофель натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Смешать с фаршем, добавить соль, перец, кориандр, паприку и измельченную петрушку. Тщательно вымесить массу до однородности.

котлети в духовці
Фарш и овощи. Фото: кадр из видео

Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при 200 °C около 50-55 минут до аппетитной золотистой корочки.

рецепт котлет у духовці
Приготовление котлет. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить маринованный лук: нарезать его полукольцами, залить кипятком с солью, сахаром и уксусом.

рецепт соковитих котлет в духовці
Запеченные котлеты. Фото: кадр из видео

Дать настояться 15 минут и перед подачей добавить измельченную петрушку.

рецепт смачних котлет у духовці
Котлеты и лук. Фото: кадр из видео

Котлеты подают горячими вместе с маринованным луком, который идеально дополняет блюдо.

овощи Ужин рецепт котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
