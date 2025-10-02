Котлеты в духовке на ужин — вкусный рецепт от свекрови

Котлеты на деко. Фото: кадр из видео

Котлеты в духовке — это любимый рецепт, которым делятся из поколения в поколение. Благодаря овощам в составе фарш получается нежным и сочным, а маринованный лук добавляет блюду яркого акцента. Такой ужин не только сытный, но и невероятно ароматный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш ассорти — 1 кг (свиная лопатка 700 г, куриное филе 300 г);

морковь сырая — 2 шт. (250 г);

картофель сырой — 2-3 шт. (350 г);

петрушка свежая — 30 г;

чеснок — 5-6 зубчиков;

соль — 2 ч. л.;

молотый кориандр — 1,5 ч. л.;

паприка сладкая — 1,5 ч. л;

перец черный молотый — по вкусу.

Для маринованного лука:

лук репчатый — 2 шт. (300 г);

петрушка свежая — 20 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

уксус яблочный — 5 ст. л.;

кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Морковь и картофель натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Смешать с фаршем, добавить соль, перец, кориандр, паприку и измельченную петрушку. Тщательно вымесить массу до однородности.

Фарш и овощи. Фото: кадр из видео

Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при 200 °C около 50-55 минут до аппетитной золотистой корочки.

Приготовление котлет. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить маринованный лук: нарезать его полукольцами, залить кипятком с солью, сахаром и уксусом.

Запеченные котлеты. Фото: кадр из видео

Дать настояться 15 минут и перед подачей добавить измельченную петрушку.

Котлеты и лук. Фото: кадр из видео

Котлеты подают горячими вместе с маринованным луком, который идеально дополняет блюдо.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.