Котлеты в духовке на ужин — вкусный рецепт от свекрови

Котлеты в духовке на ужин — по рецепту свекрови
Котлеты в духовке — это любимый рецепт, которым делятся из поколения в поколение. Благодаря овощам в составе фарш получается нежным и сочным, а маринованный лук добавляет блюду яркого акцента. Такой ужин не только сытный, но и невероятно ароматный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.
Вам понадобится:
- фарш ассорти — 1 кг (свиная лопатка 700 г, куриное филе 300 г);
- морковь сырая — 2 шт. (250 г);
- картофель сырой — 2-3 шт. (350 г);
- петрушка свежая — 30 г;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- соль — 2 ч. л.;
- молотый кориандр — 1,5 ч. л.;
- паприка сладкая — 1,5 ч. л;
- перец черный молотый — по вкусу.
Для маринованного лука:
- лук репчатый — 2 шт. (300 г);
- петрушка свежая — 20 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус яблочный — 5 ст. л.;
- кипяток — 150 мл.
Способ приготовления
Морковь и картофель натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Смешать с фаршем, добавить соль, перец, кориандр, паприку и измельченную петрушку. Тщательно вымесить массу до однородности.
Сформировать котлеты и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при 200 °C около 50-55 минут до аппетитной золотистой корочки.
Отдельно приготовить маринованный лук: нарезать его полукольцами, залить кипятком с солью, сахаром и уксусом.
Дать настояться 15 минут и перед подачей добавить измельченную петрушку.
Котлеты подают горячими вместе с маринованным луком, который идеально дополняет блюдо.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!