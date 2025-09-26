Видео
Україна
Видео

Ленивые голубцы вместо котлет — новый рецепт для семейного ужина

Ленивые голубцы вместо котлет — новый рецепт для семейного ужина

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 21:11
Ленивые голубцы вместо котлет — рецепт приготовления в духовке
Ленивые голубцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые голубцы вместо котлет — это оригинальный способ приготовить любимое блюдо по-новому. Сочный фарш, нежная капуста и ароматный соус делают их идеальными для семейного ужина. Запеченные в духовке, они остаются мягкими и очень вкусными, а готовятся гораздо быстрее, чем классические голубцы.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • фарш (свиная лопатка) — 800 г;
  • капуста — 1 кг;
  • рис длиннозернистый — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3 зуб;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу.

Для заливки:

  • сметана — 200 г;
  • томатный соус — 100 г;
  • кетчуп домашний — 200 г;
  • вода или бульон — 200-300 мл.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Свиную лопатку вместе с луком и чесноком перемолоть на фарш. Добавить яйца, сметану, соль, перец и хорошо вымешать до однородной массы.

рецепт лінивих голубців
Фарш и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Капусту нашинковать как можно тоньше, при необходимости еще измельчить, посолить и размять руками до мягкости. Добавить к фаршу подготовленную капусту и промытый рис, тщательно перемешать. Попробовать смесь и при необходимости подкорректировать вкус.

приготування лінивих голубців
Фарш и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформировать небольшие котлетки, обжарить их на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки, а затем переложить в форму для запекания.

ліниві голубці в духовці
Ленивые голубцы на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить заливку: в миске смешать сметану, томатный соус, кетчуп и воду, добавить соль. Залить котлеты так, чтобы они были полностью покрыты соусом.

ліниві голубці в заливці
Голубцы в заливке. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в духовке при температуре 160-180 °C около 40-50 минут. Подавать горячими — с гарниром или кусочком свежего хлеба.

капуста рецепт Украинская кухня мясной фарш голубцы
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
