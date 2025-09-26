Ленивые голубцы вместо котлет — рецепт приготовления в духовке

Ленивые голубцы вместо котлет — новый рецепт для семейного ужина
Ленивые голубцы вместо котлет — это оригинальный способ приготовить любимое блюдо по-новому. Сочный фарш, нежная капуста и ароматный соус делают их идеальными для семейного ужина. Запеченные в духовке, они остаются мягкими и очень вкусными, а готовятся гораздо быстрее, чем классические голубцы.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- фарш (свиная лопатка) — 800 г;
- капуста — 1 кг;
- рис длиннозернистый — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 3 зуб;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу.
Для заливки:
- сметана — 200 г;
- томатный соус — 100 г;
- кетчуп домашний — 200 г;
- вода или бульон — 200-300 мл.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Свиную лопатку вместе с луком и чесноком перемолоть на фарш. Добавить яйца, сметану, соль, перец и хорошо вымешать до однородной массы.
Капусту нашинковать как можно тоньше, при необходимости еще измельчить, посолить и размять руками до мягкости. Добавить к фаршу подготовленную капусту и промытый рис, тщательно перемешать. Попробовать смесь и при необходимости подкорректировать вкус.
Сформировать небольшие котлетки, обжарить их на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки, а затем переложить в форму для запекания.
Приготовить заливку: в миске смешать сметану, томатный соус, кетчуп и воду, добавить соль. Залить котлеты так, чтобы они были полностью покрыты соусом.
Запекать в духовке при температуре 160-180 °C около 40-50 минут. Подавать горячими — с гарниром или кусочком свежего хлеба.

