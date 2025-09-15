Відео
Головна arrow Смак arrow Нова страва на вечерю замість котлет — знадобиться курка + рис arrow

Нова страва на вечерю замість котлет — знадобиться курка + рис

15 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт курячих котлет з рисом — простий спосіб приготування на вечерю
Рис та курка. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо ви втомилися від звичних котлет і шукаєте нову ідею для вечері, цей рецепт курячих котлет з рисом стане справжньою знахідкою. Соковите куряче м’ясо у поєднанні з ніжним рисом створює особливу текстуру та приємний смак. Готуються такі котлети просто, а виглядають дуже апетитно, ніби з ресторанного меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рис — 100 г;
  • куряче м’ясо — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • спеції — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку відварити рис до повної готовності, він має бути розсипчастим. Ще теплий рис перекласти у чашу блендера, додати дрібно подрібнене куряче м’ясо та збити до однорідної маси.

рецепт вечері
Фарш та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Потім масу викласти в глибоку миску, додати сіль, улюблені спеції, яйце та борошно. Добре перемішати, щоб вийшло ніжне тісто для котлет.

рецепт котлет з рисом
Котлети на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи акуратні котлети. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт смачних котлет з рисом
Смажені колети. Фото: gospodynka.com.ua

Готові котлети подавати гарячими, доповнивши сметаною, свіжими овочами або легким гарніром. Вони виходять соковитими, ситними та чудово підходять для сімейної вечері.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рис рецепт курка котлети
