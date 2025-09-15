Рецепт курячих котлет з рисом — простий спосіб приготування на вечерю

Нова страва на вечерю замість котлет — знадобиться курка + рис
Якщо ви втомилися від звичних котлет і шукаєте нову ідею для вечері, цей рецепт курячих котлет з рисом стане справжньою знахідкою. Соковите куряче м’ясо у поєднанні з ніжним рисом створює особливу текстуру та приємний смак. Готуються такі котлети просто, а виглядають дуже апетитно, ніби з ресторанного меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- рис — 100 г;
- куряче м’ясо — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- спеції — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку відварити рис до повної готовності, він має бути розсипчастим. Ще теплий рис перекласти у чашу блендера, додати дрібно подрібнене куряче м’ясо та збити до однорідної маси.
Потім масу викласти в глибоку миску, додати сіль, улюблені спеції, яйце та борошно. Добре перемішати, щоб вийшло ніжне тісто для котлет.
Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи акуратні котлети. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.
Готові котлети подавати гарячими, доповнивши сметаною, свіжими овочами або легким гарніром. Вони виходять соковитими, ситними та чудово підходять для сімейної вечері.
