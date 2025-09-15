Рецепт курячих котлет з рисом — простий спосіб приготування на вечерю

Рис та курка. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви втомилися від звичних котлет і шукаєте нову ідею для вечері, цей рецепт курячих котлет з рисом стане справжньою знахідкою. Соковите куряче м’ясо у поєднанні з ніжним рисом створює особливу текстуру та приємний смак. Готуються такі котлети просто, а виглядають дуже апетитно, ніби з ресторанного меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

рис — 100 г;

куряче м’ясо — 500 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

спеції — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку відварити рис до повної готовності, він має бути розсипчастим. Ще теплий рис перекласти у чашу блендера, додати дрібно подрібнене куряче м’ясо та збити до однорідної маси.

Фарш та яйце. Фото: gospodynka.com.ua

Потім масу викласти в глибоку миску, додати сіль, улюблені спеції, яйце та борошно. Добре перемішати, щоб вийшло ніжне тісто для котлет.

Котлети на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи акуратні котлети. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки.

Смажені колети. Фото: gospodynka.com.ua

Готові котлети подавати гарячими, доповнивши сметаною, свіжими овочами або легким гарніром. Вони виходять соковитими, ситними та чудово підходять для сімейної вечері.

